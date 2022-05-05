Ukrayna: Harkiv ekseninde karşı taarruza geçtik
Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Zalujniy, Milley ile Ukrayna'ya silah ile teçhizat gönderilmesi konusunu da görüştüklerini kaydetti.
'HARKİV VE İZYUM İSTİKAMETLERİNDE TAARRUZA GEÇTİK'
Valeriy Zalujniy, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini bildirdi.
Zalujniy, durumla ilgili Milley'i bilgilendirdiğini belirterek "Düşman güçlerinin Luhansk bölgesine askeri yığınak yaptığı, Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bilgisini paylaştım" dedi.
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