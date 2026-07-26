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Ukrayna, İran'ın ticaret gemisini vurdu: Can kaybı var

Ukrayna, İran'ın ticaret gemisini vurdu: Can kaybı var

26.07.2026 08:53:00
Güncellenme:
ANKA
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Ukrayna, İran'ın ticaret gemisini vurdu: Can kaybı var

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisini hedef aldığını, saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bakanlık, saldırıyı kınayarak İran'ın uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaa hakkının bulunduğunu savundu.
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İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisine yönelik gerçekleştirildiği belirtilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği ve gemide görev yapan bir denizcinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Söz konusu eylemin Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olduğu savunularak, saldırının Ukrayna'nın İran'a yönelik “düşmanca tutumunun göstergesi” olduğu belirtildi.

Bakanlık, Ukrayna'nın çevresindeki ülkeleri de saldırıya karşı tavır almaya çağırdı.

“SONUÇLARINDAN UKRAYNA SORUMLU OLACAK”

İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkına sahip olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin politikalarının yol açacağı sonuçlardan Ukrayna yönetiminin sorumlu tutulacağı belirtildi.

İlgili Konular: #Ukrayna #saldırı #İran #gemi

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