Ukrayna’nın iki güvenlik kurumu arasında gerilim: Suikast soruşturması silahlı çatışmaya dönüştü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ülkenin güvenlik kurumlarını karşı karşıya getiren silahlı bir olay yaşandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) hazırladığı öne sürülen bir suikast planına ilişkin soruşturma kapsamında delil toplamak üzere operasyon yürütüldüğü sırada ekibine silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

SBU’ya göre saldırganlar, güvenlik görevlilerinin çalışmalarını engellemeye çalıştı ve araçlarla ekiplerin geçişini kapattı.

SBU, saldırının durdurulması ve operasyondaki görevlilerin güvenliğinin sağlanması için özel operasyon birimi “Alfa”nın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Silahlı direniş sırasında güvenlik güçlerinin ateş açtığı, karşı taraftan bazı kişilerin yaralandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

İlk incelemelerde gözaltına alınan kişilerin Ukrayna Savunma Kuvvetleri bünyesindeki bir birime bağlı olduğu, üzerlerinde silah ve çeşitli belgeler ele geçirildiği açıklandı. Ukrayna basınındaki bazı haberlerde ise olayın SBU ile Savunma Bakanlığına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GUR arasında yaşandığı ileri sürüldü.

RUS MUHALİF İSME SUİKAST İDDİASI

SBU, yürütülen operasyonun Rusya’nın FSB teşkilatı tarafından hazırlandığını öne sürdüğü bir suikast planıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Ukrayna makamlarına göre saldırının hedefinde, ülkenin Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna’ya gelen Rus muhalif hareketinin önde gelen isimlerinden biri bulunuyordu.

SBU daha önce GUR ile birlikte söz konusu saldırı planını engellediklerini duyurmuş, hedef alınan kişinin kimliğini ise açıklamamıştı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de devreye girdi.

Zelenski’nin danışmanı Dmitro Lytvyn, Cumhurbaşkanının ilgili güvenlik kurumlarının yöneticilerinden olayın tüm ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istediğini bildirdi.

Zelenski’nin, kurumların olayla ilgili uzun süre kamuoyuna açıklama yapmamasını eleştirdiği ve yaşananların açıklığa kavuşturulmasını talep ettiği belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ukrayna Başsavcılığı da olayın ardından bir kolluk görevlisinin yaşamına yönelik saldırı ve tehdit iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çatışmanın nasıl başladığı, olayda yer alan kişilerin rolleri ve hukuki sorumluluklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SBU ile GUR arasında doğrudan silahlı bir çatışma yaşandığının kesinleşmesi halinde olay, savaş dönemindeki Ukrayna güvenlik kurumları açısından son derece sıra dışı bir gelişme olarak kayıtlara geçecek.