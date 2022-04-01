Ukrayna: Rus askerleri Çernobil'den ayrıldı
Çernobil'de çalışan personel, eski nükleer santrali ele geçiren Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığını söyledi. Ukrayna'nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom, santraldeki personelin şu anda tesiste dışarıdan kimsenin olmadığını söylediğini belirtti.
Çernobil'de çalışan personel, eski nükleer santrali ele geçiren Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığını söyledi.
Ukrayna'nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom, santraldeki personelin şu anda tesiste dışarıdan kimsenin olmadığını söylediğini belirtti.
Daha önce, Rus askerlerinin bazılarının küçük bir grubu geride bırakarak Belarus sınırına doğru gittikleri açıklanmıştı.
Duyuru, ABD'li savunma yetkililerinin açıklamasını doğruladı.
Rus güçleri, Ukrayna işgalinin başlangıcında Çernobil'i ele geçirmişlerdi.
Energoatom'dan yapılan açıklamada "Bu sabah, işgalciler Çernobil nükleer santralinden ayrılma niyetlerini açıkladılar" denildi.
Şirket ayrıca, Rus birliklerinin Çernobil etrafındaki yasak bölgenin en kirli kısımlarında siper kazdıklarını ve "önemli dozlarda" radyasyona maruz kaldıkları haberlerini doğruladı. Bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmayan haberlere göre bazı askerler Belarus'ta tedavi altına alındı.
Reuters Haber Ajansı, tesisteki işçilerin, askerlerin radyasyon bölgesinde oldukları konusunda herhangi bir fikirleri olmadığını söylediğini bildirdi.
Ancak Rus Ordusu, santrali ele geçirdikten sonra tesisteki radyasyon seviyelerinin normal düzeylerde olduğunu savundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajası (IAEA)'nın yazılı açıklamasında, bu haberleri doğrulayamayakları belirtildi.
Ancak Kurumun Başkanı, gelecek birka gün içinde bölgeye bir misyon göndermek için Ukrayna makamlarıyla yakın temas içinde olunduğunu açıkladı.
Rusya son günlerde, ülkenin kuzeyinde ve başkent Kiev'deki askeri faaliyetlerini azaltıp, doğudaki Donbas bölgesine odaklanılacağını açıklamıştı. Çernobil, Kiev'in kuzeyinde yer alıyor.
Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Moskova'nın güçlerini çekmek yerine, yeniden konuşlandırdığını ve Donbas'taki saldırıya hazırlandıklarını söyledi.
Çernobil artık faal bir enerji santrali olmasa da, hiç tamamen terk edilmedi ve sürekli idare altında olması gerekiyor.
Tesis, 1986'da dünyanın en büyük nükleer kazası olarak adlandırılan olaya sahne olmuştu.
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