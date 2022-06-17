Ukrayna, Rusya'ya vize zorunluluğu getiriyor

17 Haziran 2022 Cuma, 14:30

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya 1 Temmuz'dan itibaren vize zorunlulugu getireceğini bildirdi.

Haber Global'de yer alan habere göre, Zelenski ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya AB aday statüsü verilmesi teklifi için "Zaferimizi kesinlikle yaklaştıracak" açıklaması yaptı.



