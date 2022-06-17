Ukrayna, Rusya'ya vize zorunluluğu getiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'ya vize zorunluluğu getireceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 14:30
Ukrayna, Rusya'ya vize zorunluluğu getiriyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya 1 Temmuz'dan itibaren vize zorunlulugu getireceğini bildirdi. 

Haber Global'de yer alan habere göre, Zelenski ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya AB aday statüsü verilmesi teklifi için "Zaferimizi kesinlikle yaklaştıracak" açıklaması yaptı.



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