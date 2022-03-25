Ukrayna tarih verip açıkladı: Savaşın tamamlanması fikrinin propagandası yapılıyor

25 Mart 2022 Cuma, 07:30

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yürütüldüğü bilgisine ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, bir ay içinde, ciddi kayıplar veren ve morali bozuk askeri personele rağmen Rusya Federasyonu'nun askeri ve siyasi yönetiminin, Ukrayna'ya karşı savaşı devam ettirmekten vazgeçmediğine dikkat çekildi.

Savaş kurallarını büyük ölçüde ihlal ve uluslararası hukukun gereklerini göz ardı eden Rusya'nın, Ukrayna'daki şehir ve köylerin altyapısını yok etmeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde Rusların, hasarlı araçlarını tahliye etmek için köylülerin tarım makinelerine el koyduğu aktarıldı.

Donetsk bölgesindeki Dokuçayevsk şehrinde Rusların, Mariupol'dan kaçmaya çalışan siviller için kimlik tespit kampı kurduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki yerleşim birimlerinde nüfusu kontrol etmekte büyük zorluklarla karşılaştıkları ifade edildi.

RUSYA'DA 9 MAYIS'IN ÖNEMİ

Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.