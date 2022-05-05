Ukrayna: Transdinyester'e asker göndermeyeceğiz
Ukrayna, Moldova'nın resmi izni olmadan Transdinyester'e asker sevk edemeyeceklerini söyledi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, Ukrayna 24 TV kanalına Moldova'da son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Viktor Andrusiv, Moldova'nın resmi izni olmadan Transdinyester'e asker gönderemeyeceklerini söyledi.
Andrusiv, "Maalesef Transdinyester'e asker gönderemeyiz" dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Moldova tarafının kabul etmesi halinde Ukrayna'nın Transdinyester'e asker göndermeye hazır olduğunu söylemişti.
Moldova ise Transdinyester'deki anlaşmazlığı yalnızca "barışçıl yollarla" çözmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.
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