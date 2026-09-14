Ukrayna'yı 'uyarmıştı... Trump: 'Ukrayna ve Rusya kabul etti'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Rusya’nın dizel yakıt üretim tesislerine yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunarak, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yapması gereken tek bir şey var; Rusya’daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli. Zelenskiy ile bu konuda görüştük. Vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor" demişti.

ABD'de ortalama dizel fiyatı, arz sıkıntılarının etkisiyle geçen hafta ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı, bugün 6,23 dolar ile rekor seviyede bulunuyor.