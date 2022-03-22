Ukrayna’da bugün 8 binden fazla sivil tahliye edildi
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün Ukrayna’da açılan insani koridorlardan 8 binden fazla sivilin tahliye edildiğini duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, ülkede çatışmaların hedefi olan kentlerinde yaşayan sivillerin tahliyesine de devam ediliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, bugün toplamda 8 binden fazla sivilin tahliye edildiğini belirterek, "Bugün, üzerinde anlaşmaya varılan 8 insani yardım koridorundan 7’si aktifti ve toplam 8 bin 57 kişi kurtarıldı. Bugün 26 otobüs Berdyansk kentine ulaştı. Mariupol güzergahındaki kontrol noktalarında işgalci birliklerin oluşturduğu engeller maalesef insanların toplandığı yerlere otobüslerin hızlı bir şekilde ulaşmasına izin vermiyor. Berdyansk kentinden, Manguş, Melekino köyü ve Nikolskoye köyünden yarın sabah 09.00 - 11.00 saatleri arasında tahliyeler gerçekleşecek. Güzergah boyunca Zaporijya kentinden 27 büyük otobüs daha gönderilecek. Mariupol sakinlerinin araçlarına ücretsiz yakıt ikmali yapabilmeleri için yarın Berdyansk’a ek yakıt sevkiyatı yapılacak" ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın Kiev Bölgesi’ndeki 1 insani koridordan tahliyelerin gerçekleşmediğini kaydeden Vereşuk, "Kiev bölgesinde, Velyka Dymerka köyünden Brovary’ye giden yol üzerinde 4 bin 370’den fazla kişi çıkarıldı. Tahliye otobüsleriyle birlikte çok sayıda özel araçlarla da tahliyeler gerçekleşti. Güzergah boyunca Bucha ve Vorzel’den 380 kişi tahliye edildi. Kozarovichi köyünden Vışhorod kentine tahliye gerçekleşmedi. İşgalciler ateş açtı ve insanların gitmesine izin vermedi" dedi.
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