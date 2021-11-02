Ukrayna'da hareketlilik: İstifalar art arda geldi
Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi.
Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada; Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.
Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.
YENİ ADAY
Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.
Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından istifa etmişti.
Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.
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