Ukrayna'da yağmacılar çırılçıplak darbedildi

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:40

Rusya- Ukrayna savaş hattında 12. güne girilirken Ukrayna'da tahrip olan ev ve dükkanları yağmacılar bastı. Yaşanan karışıklığı fırsat bilerek ev ve dükkanları yağmalayan kişiler, Ukraynalı siviller tarafından yakalanarak direk ve ağaçlara bağlandı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP DİREKLERE BAĞLADILAR

Yağmacıları yakaladıkları yerde linç eden Ukrayna halkı, yakaladıkları bu kişileri çırılçıplak soyarak direklere bağlayıp, kemer, sopa gibi cisimlerle darbettiler.