Ukrayna'da yağmacılar çırılçıplak darbedildi

Savaş nedeniyle büyük bir kaosun yaşandığı Ukrayna'da tahrip olan ev ve dükkanlar günlerdir yağmacıların akınına uğruyor. Ukraynalı siviller yakaladıkları yağmacıları ifşa etmek için onları sokaklardaki direk ve ağaçlara bağladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:40
Ukrayna'da yağmacılar çırılçıplak darbedildi
Abone Ol google-news

Rusya- Ukrayna savaş hattında 12. güne girilirken Ukrayna'da tahrip olan ev ve dükkanları yağmacılar bastı. Yaşanan karışıklığı fırsat bilerek ev ve dükkanları yağmalayan kişiler, Ukraynalı siviller tarafından yakalanarak direk ve ağaçlara bağlandı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP DİREKLERE BAĞLADILAR

Yağmacıları yakaladıkları yerde linç eden Ukrayna halkı, yakaladıkları bu kişileri çırılçıplak soyarak direklere bağlayıp, kemer, sopa gibi cisimlerle darbettiler.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler