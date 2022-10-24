Ukrayna'dan Rusya'nın 'radyoaktif madde yayan bomba kullandığı' iddiasına yalanlama
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Kiev'in radyoaktif madde içeren "kirli bomba" kullanabileceği yönündeki iddialarını yalanladı.
Ukrayna'nın Batılı müttefikleri de iddiaları reddetti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Rusya'nın gerginliği tırmandıran bahanelerini kabul etmiyoruz" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta sonu ABD, Fransa, Türkiye ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde "kirli bomba" iddialarını dile getirmiş ve "Kiev'in kirli bomba kullanımını içeren olası provokasyonlarıyla ilgili endişelerini" ifade etmişti.
“Kirli bomba” adı verilen bu tip bombalar, konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif madde yayıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, iddialara yönelik herhangi bir kanıt sunmadı.
Kremlin'i "bu savaşta hayal edilebilecek her türlü kirliliğin kaynağı" olmakla suçlayan Zelenski, Moskova'nın ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali üzerinden dünyayı "radyasyon felaketiyle" ve Ukrayna'nın güneyinde bir barajı patlatmakla tehdit ettiğini söyledi.
Zelenski, dünyanın Rusya'ya karşı "en sert şekilde tepki vermesi gerektiğini" kaydetti.
Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Cuma akşamı yaptığı telefon görüşmesinin ardından Pazar günü bir kez daha görüşmüş, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana, iki ülke arasındaki üst düzey bu nadir görüşmeler, üç gün içinde iki kez tekrarlanmıştı.
İlk görüşme sonrası Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gerilimin kontrolsüz şekilde artmasından duyulan endişenin Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’ya iletildiği” belirtildi.
Şoygu, Pazar günü Austin ile yaptığı ikinci telefon görüşmesi öncesinde Fransız, İngiliz ve Türk mevkidaşlarıyla da görüştü.
Fransa, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı ve hükümetlerinin Kremlin tarafından ortaya atılan iddiayı açık bir şekilde reddettiğini ve Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'nın, "İngiltere dahil Batılı ülkelerin yardımıyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma eylemleri planladığı" yönündeki iddialarını reddettiğini belirtti.
ŞOYGU, HULUSİ AKAR'LA DA GÖRÜŞTÜ
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüşmesinden bir süre sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşen Şoygu, Rusya’dan yapılan açıklamaya göre, aynı iddiaları Akar’a da iletti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre görüşmede, "Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimler ile ilgili olarak koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışılması için bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu."
MSB, Bakan Akar'ın "bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade ettiğini" bildirdi.
ABD'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD ve Rusya arasında Cuma günü yapılan görüşme, iki bakanın 13 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi oldu.
Görüşmenin ardından Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, BBC’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin iletişim kanallarını açık tutmaya istekli olduğunu” söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise görüşmede "Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası güvenlikle ilgili mevcut sorunların tartışıldığını" kaydetti.
Mayıs ayında Şoygu ile yaptığı son görüşmenin ardından Austin, mevkidaşına acil ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak bu görüşmede bu talepten bahsedilmedi.
İki bakanın görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya istekli olabileceğine dair imaları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da bunlara karşı uyarıları sonrasında yapıldı.
Gerek ABD gerekse de İngiltere yetkilileri, Putin'in bu örtülü tehditleri gerçekleştirme şansının düşük olduğuna inandıklarını söylüyor.
Pat Ryder, görüşmenin bu soruna yanıt olarak planlanıp planlanmadığı sorulduğunda, Putin’in imalarının “sorumsuz ve endişe verici” olmasına rağmen, ABD'nin Rusya'nın nükleer silah kullanmaya karar verdiğine dair "şu anda hiçbir belirti görmediğini” söyledi.
Halihazırda ABD ve Rusya arasındaki soğuk olan ilişkiler, Ukrayna'nın işgaliyle birlikte daha da kötüleşti.
İki ülke liderinin 2021’in ortalarında gerçekleştirdiği görüşme, daha iyi bir ilişkiye doğru olumlu bir adım olarak görüldü. Ancak bu süreç, Ukrayna’daki gerilimin artmasıyla sekteye uğradı.
Savaşın başlamasından önce de Putin ve Biden birden fazla kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ABD Başkanı, Rus mevkidaşından savaştan vazgeçmesini istedi.
İşgalin başlamasının ardından ise iki lider arasında herhangi bir görüşme olmadı.
Putin ve Biden gelecek ay G20 zirvesi için Endonezya’ya gidecek. Ancak iki lider arasında bir görüşme olmayacağı bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya işgaliyle birlikte ABD hem Kiev yönetimine askeri yardım yaptı hem de Moskova yönetimine karşı bazı yaptırımlar uyguladı.
Rusya kısa süre öncesinde Ukrayna’da dört bölgeyi ilhak etti. Buna atıfta bulunan Biden ise bu hafta başında, Putin’in Ukraynalıları teslim olmaları için korkutmaya çalıştığını söyledi.
Biden, Putin’in şu anda "inanılmaz derecede zor bir durumda" olduğunu savundu.
Rusya ise ABD ve Batı'yı Ukrayna'ya silah ve diğer yardımlar sağlayarak savaşı etkilemeye çalışmakla suçluyor.
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