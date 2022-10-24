İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'nın, "İngiltere dahil Batılı ülkelerin yardımıyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma eylemleri planladığı" yönündeki iddialarını reddettiğini belirtti.

ŞOYGU, HULUSİ AKAR'LA DA GÖRÜŞTÜ

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüşmesinden bir süre sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşen Şoygu, Rusya’dan yapılan açıklamaya göre, aynı iddiaları Akar’a da iletti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre görüşmede, "Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimler ile ilgili olarak koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışılması için bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu."

MSB, Bakan Akar'ın "bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade ettiğini" bildirdi.

ABD'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD ve Rusya arasında Cuma günü yapılan görüşme, iki bakanın 13 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi oldu.

Görüşmenin ardından Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, BBC’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin iletişim kanallarını açık tutmaya istekli olduğunu” söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise görüşmede "Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası güvenlikle ilgili mevcut sorunların tartışıldığını" kaydetti.

Mayıs ayında Şoygu ile yaptığı son görüşmenin ardından Austin, mevkidaşına acil ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak bu görüşmede bu talepten bahsedilmedi.

İki bakanın görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya istekli olabileceğine dair imaları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da bunlara karşı uyarıları sonrasında yapıldı.

Gerek ABD gerekse de İngiltere yetkilileri, Putin'in bu örtülü tehditleri gerçekleştirme şansının düşük olduğuna inandıklarını söylüyor.