Ukrayna'dan Rus mevzisine saldırı: 63 Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:22
Ukrayna'dan Rus mevzisine saldırı: 63 Rus askeri hayatını kaybetti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donetsk'e bağlı Makeyevka'da bir Rus askeri mevzisine HIMARS çoklu roketatarla düzenlenen saldırı sonucunda 63 Rus askerinin öldüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Kiev rejimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Makiivka yerleşim bölgesi yakınlarındaki Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinden birinin geçici konuşlanma noktasına altı adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar saldırısı düzenledi. Yüksek patlayıcı başlıklı dört roket geçici konuşlanma noktasına isabet etti ve 63 Rus askerinin ölümüne yol açtı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı iki HIMARS roketinin Rus hava savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü vurguladı. 


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