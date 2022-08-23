Ukrayna'dan Rusya açıklaması: Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi
Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırılarının Ukrayna ordusunca önlendiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Bahmut istikametinde saldırı girişiminde bulunan Rus güçler başarısız oldu ve geri çekildi.
Avdeevka yönünde de Rus güçlerin tank, top ve füze kullanarak yaptıkları saldırı girişimi Ukrayna ordusunca önlendi.
45 BİN 550 RUS ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın bir diğer açıklamasında Rus ordusunun, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 150 askerini kaybettiği belirtildi.
24 Şubat-23 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 45 bin 550 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 234 uçak, 198 helikopter, bin 921 tank, 4 bin 238 zırhlı araç, bin 33 top, 266 roketatar ve 146 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.
Rus güçlerinin 3 bin 150 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 817 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 196 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.
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