Ukrayna'dan Rusya talebi

27 Aralık 2022 Salı, 15:18

Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko, Birleşmiş Milletler’e (BM) yaptığı talepte “Rusya’yı BM’den ihraç edin” dedi. Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Korniyenko, Rusya’nın BM’deki varlığının meşru olmadığını ifade ederek, “Ukrayna, Rusya Federasyonu'nu BM'den ihraç etme çağrısında bulundu. Rusya yabancı toprakları işgal ediyor, Rusya uluslararası kuruluşlarda koltuk işgal ediyor. Rusya'nın BM üyeliği gayri meşrudur. Ukrayna sessiz kalmayacak” dedi.

BMGK'DAN DA İHRAÇ EDİLMESİ İSTENDİ

Ukrayna, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliğinin iptal edilmesini talep etmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Rusya'nın, dönemin lideri Boris Yeltsin'in çabalarıyla "yasa dışı" olarak BMGK üyesi olduğu savunulmuştu.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, BM Şartı tarafından tanımlanan prosedürleri atlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğu belirtilmişti.