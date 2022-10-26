Ukrayna, üç ülke ile kritik temas sağladı: Acilen hava savunma sistemi talep etti
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrii Yermak ABD, İngiltere ve Fransalı yetkililerle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrii Yermak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jacob Sullivan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Sir Timothy Barrow ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Yermak, danışmanlara sahadaki durum ve bu amaçla füzeler ve İran'a ait kamikaze insansız hava araçlarını kullanan Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ve kritik altyapılarına yönelik saldırılarının artan yoğunluğu hakkında bilgi verdi.
Yermak, Rus füze saldırılarına etkili bir şekilde karşı koyabilmek için ortak ülkelerden yeterli hava savunma teçhizatının acilen temin edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yermak'a göre Ukrayna'da etkili bir hava savunma sisteminin geliştirilmesi, bu ülkeye verilen güvenlik garantilerinin unsurlarından biri haline gelmelidir.
GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUŞULDU
Yermak ve danışmanlar, NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen liderliğindeki uluslararası uzman grubu tarafından hazırlanan pozisyon belgesinin geliştirilmesi kapsamında Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin geliştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldı.
Görüşmeler sırasında, Rusya'nın, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma niyetinde olduğu yönündeki son açıklamaları konusunda görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.
Taraflar görüşmede, "demokratik dünyanın" Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah ya da "kirli bomba" kullanmasını önlemek için "mümkün olan her şeyi" yapması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.
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