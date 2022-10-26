Ukraynalı bakan tarih verdi: 2 yıl içinde AB'ye katılabiliriz

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:44

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Avrupa İşletmeler Birliği'ne üye şirketlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede konuştu.

Yuliya Sviridenko, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmadan önce ülkenin AB iç pazarlarına tam entegrasyonunu sağlamak istediğini, bunun da iki yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Sviridenko, Ukrayna'nın, AB'ye katılımını hızlandırmak için mümkün olan her şeyi yaptıklarını aktardı.

Sviridenko, "Kulağa çok iddialı gelebilir, ancak biz kendimiz için iki yıllık bir süre görüyoruz; bu süre zarfında adaylıktan tam AB üyeliğine geçmemiz gerekiyor" dedi.

Ukrayna'nın, AB'ye katılmasından önce, AB iç pazarlarına tam entegrasyonun sağlamak istediklerini belirten Sviridenko, "Gündemde Ukrayna mallarının Batı pazarlarına tam erişiminin sürdürülmesi de yer alıyor. Böylece iş insanlarımız önümüzdeki iki yıl içinde bu tür bir erişime güvenebilirler" diye konuştu.