Umman açıklarında petrol tankeri bomba yüklü İHA tarafından vuruldu

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:28

İsrailli bir milyardere ait Liberya bandıralı petrol tankeri, Umman açıklarında bomba yüklü İHA saldırısına uğradı.

Associated Press'in haberine göre, ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, petrol tankerinin Umman açıklarında, İran ile gerginliğin arttığı bir ortamda bomba yüklü bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları yetkilisi, "olaydan haberdarız ve şu anda soruşturuluyor" dedi.

Yetkili, Pacific Zircon isimli geminin İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait bir şirket olan Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping tarafından işletildiğini belirtti.

Denizcilik takip sitesi MarineTraffic'e göre, Pacific Zircon adlı tanker en son Umman'ın Liwa kenti açıklarında görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.