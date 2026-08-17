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'Umman'ı bombalarız' demişti: Trump'tan yeni açıklama

'Umman'ı bombalarız' demişti: Trump'tan yeni açıklama

17.08.2026 21:17:00
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İHA
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'Umman'ı bombalarız' demişti: Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, 'Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız' ifadelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ın ABD'nin Hürmüz'deki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda ne yapacağı sorusuna, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız" şeklinde yanıt vermişti.

İran ile varılan mutabakatın süresinin dolmasına ilişkin Trump, Tahran yönetiminin 'teslim olması gerektiğini' vurgulayarak, "Acelem yok" ifadesini kullanmıştı.

Trump yaptığı yeni bir açıklamada Umman'ı yerle bir edebileceklerine ilişkin açıklamalarına yönelik soruya cevabında, "Bence pek iyi davranmıyorlar ama onlarla başa çıkıyoruz" dedi.

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