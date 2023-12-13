Ünlü oyuncu Andre Braugher hayatını kaybetti
Emmy ödüllü ünlü oyuncu Andre Braugher, 61 yaşında hayatını kaybetti. Braugher, "Brooklyn 99" ve "Homicide: Life on the Street" dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.
"Homicide" ve "Brooklyn 99" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Emmy ödüllü aktör Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti.
Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü söyledi.
Andre Braugher, 1998 yılında NBC'de yayınlanan "Homicide: Life on the Street" dizisinde canlandırdığı Dedektif Frank Pembleton rolüyle, Emmy Ödülü'nün sahibi oldu.
Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.
Braugher toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.
Yıllar sonra, Andy Samberg'in başrolünü oynadığı "Brooklyn Nine-Nine "da Komiser Ray Holt rolüyle komediye geçiş yaptı.
Dizi 2013'ten 2021'e kadar NBC'de sekiz sezon boyunca devam etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Pişkin savunma!
- Parayla vatandaşlıkta yeni karar!
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- Trakya’da çiftçinin zorlu hasadı
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- Fatih Altaylı'dan Faruk Koca'ya sert tepki
- Okulda ‘yasak aşk’: Fotoğraf dava dosyasına girdi