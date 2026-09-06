Ünlü sunucu uyuşturucu suçundan idama mahkûm edildi

Mısır’da televizyon sunucusu Sara Khalifa ile 11 sanık, uyuşturucu suçları kapsamında suçlu bulunarak asılarak idam cezasına çarptırıldı.

BBC’nin aktardığına göre, Mısır’ın devlet gazetesi Al-Ahram, sanıkların uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeleri ülkeye getirerek satış amacıyla işleyen bir suç örgütünün üyeleri olduklarını yazdı.

Sanıkların ayrıca ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurmakla suçlandığı belirtildi.

39 yaşındaki Sara Khalifa, özellikle suç konularını ele alan “Mission Impossible” adlı televizyon programıyla tanınıyor.

Khalifa hakkındaki suçlamaları reddederken, davada yargılanan diğer sanıklardan 9’u müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yedi sanık ise beraat etti.

Khalifa’nın avukatı, idam kararına karşı temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

MÜFTÜNÜN GÖRÜŞÜNÜN ARDINDAN KARAR ONAYLANDI

Mahkemenin idam kararı ilk olarak geçen ay açıklandı.

Mısır yasalarına göre idam cezalarının kesinleşmesinden önce ülkenin en yüksek dini otoritesi olan Büyük Müftü’nün görüşünün alınması gerekiyor.

Mahkeme de bu prosedür kapsamında Büyük Müftü’nün görüşünü aldıktan sonra kararı bir ay sonra onayladı.

Dava sırasında mahkemeye sunulan bilgilere göre, güvenlik güçleri 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirtilen ithal hammaddelere el koydu.

Al-Ahram, soruşturma kapsamında 20 tanığın savcılığa ifade verdiğini, ayrıca mesajlaşmalar ve video kayıtları gibi dijital delillerin de dava dosyasına girdiğini aktardı.

KHALIFA: UYUŞTURUCUYU İLK KEZ POLİSTE GÖRDÜM

Akhbar al-Youm gazetesine göre mahkeme başkanı, Khalifa’ya suç örgütündeki iddia edilen rolünü sordu.

Khalifa ise uyuşturucu maddeleri hayatında ilk kez narkotik biriminin ofisinde, söz konusu maddelerle birlikte fotoğrafının çekildiği sırada gördüğünü savundu.

Uluslararası Af Örgütü’nün 2025 yılı raporuna göre Mısır’da yıl boyunca 492 idam cezası verildi.

Raporda bu cezalardan 23’ünün infaz edildiği belirtildi.