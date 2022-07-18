Ursula von der Leyen, Azerbaycan'a gitti: Hedefimiz, AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki için Azerbaycan'a gitti
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan’da olduğunu belirtti.
Leyen, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Avrupa Birliği, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Bugün yeni bir anlaşma imzalamak için Azerbaycan'dayım. Hedefimiz, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak. Azerbaycan, tedarik güvenliğimiz ve iklim nötrlüğü yolunda önemli bir ortak olacaktır” dedi.
Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna ile savaşının başlamasının ardından gaz tedariki kapsamında alternatif çözümler arıyordu.
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