USS Abraham Lincoln’da 8 intihar girişimi: Ayrıntılar ortaya çıktı

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri operasyonlarında görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşanan intihar girişimlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ABD Deniz Kuvvetleri, uzun süreli görev boyunca Lincoln’ün de içinde bulunduğu taarruz grubunda 8 intihar girişimi kaydedildiğini doğruladı. Açıklama, 286 gün denizde kalan gemideki ağır çalışma koşulları, ruh sağlığı sorunları, gıda sıkıntısı ve hijyen problemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bilgi, ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun, Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'ın USS Abraham Lincoln'daki koşullara ilişkin sorularına verdiği yazılı yanıtta ortaya çıktı.

Uçak gemisindeki yaşam koşullarının kötüleştiği ve mürettebatın ruh sağlığı sorunları yaşadığı yönünde daha önce de çeşitli haberler yayımlanmıştı.

Cao'nun mektubunda, “Lincoln'ün göreve başlamasından bu yana, uçak gemisine eşlik eden taarruz grubunun tamamında toplam sekiz intihar girişimi kaydedildi” ifadeleri yer aldı.

Mektupta ayrıca, görev süresi boyunca intihar sonucu herhangi bir ölüm yaşanmadığı belirtildi.

HELİKOPTERLE KURTARILDI

Mektupta bazı vakalara ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

Buna göre uçak gemisinin hava kanadında görev yapan bir denizci, ağustos ayının başlarında gemiden denize düştü. Denizci, arama-kurtarma helikopteri tarafından kısa sürede sudan çıkarıldı ve tedavi için gemiden tahliye edildi.

Bir başka denizcinin ise mart ayında kendisini denize atmaya çalıştığı, ancak arkadaşlarının müdahalesiyle engellendiği belirtildi. Denizci daha sonra ana üssüne gönderildi.

286 GÜN DENİZDE KALDI

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Kaliforniya'dan ayrılarak Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere yola çıktı.

Ancak uçak gemisinin rotası daha sonra, Şubat 2026'nın sonlarında başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesinde Orta Doğu'ya çevrildi.

Lincoln, denizde 286 gün geçirdikten sonra Eylül ayının başında Tayland'da mola verdi.

KONGRE'DEN TEPKİ

Ağustos ayında asker aileleri ve bazı ABD'li Kongre üyeleri, uçak gemisindeki koşullara ilişkin ciddi endişelerini dile getirmişti.

Gündeme gelen iddialar arasında intihar girişimleri ve ciddi ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra gıda sıkıntısı ve gemideki hijyen koşullarının yetersizliği de bulunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu iddiaları o dönemde reddetti. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise USS Abraham Lincoln'daki koşulların kamuoyuna “yanıltıcı biçimde yansıtıldığını” savundu.