Uydu görüntüleri Gazze’deki yıkımın boyutunu ortaya koydu

Gazze Şeridi’ne ait güncel uydu görüntüleri, bölgede saldırılar öncesindeki kent dokusunun büyük ölçüde ortadan kalktığını gösterdi.

Al Jazeera’nın Google Maps’te yayımlanan uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemeye göre, Gazze’nin birçok bölgesinde binalardan geriye yalnızca moloz yığınları kalırken, bazı mahalleleri birbirinden ayırmak dahi güç hale geldi. Ana yolların silik hatları, yoğun yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde ayakta kalan az sayıdaki iz arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi’nin (UNOSAT) 11 Ekim 2025 tarihli analizinde, Gazze Şeridi genelindeki yapıların yaklaşık yüzde 81’inin zarar gördüğü tespit edildi. Raporda 123 bin 464 yapının tamamen yıkıldığı, toplam 198 bin 273 yapının ise çeşitli düzeylerde hasar aldığı belirtildi.

Gazze’nin en güneyindeki Refah, savaş boyunca yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı başlıca bölgelerden biri olmuştu.

Ancak İsrail ordusunun Mayıs 2024’te bölgede başlattığı operasyonların ardından yaklaşık 1 milyon kişi Refah’tan ayrılmak zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin önemli bölümü Han Yunus ve Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’a yöneldi.

Refah’ın batısındaki Tel es-Sultan mahallesi ise uydu görüntülerinin ortaya koyduğu en ağır yıkım alanlarından biri oldu. Daha önce yoğun biçimde yapılaşmış olan bölgede çok sayıda binanın tamamen ortadan kalktığı görülüyor.

EL-MEVASİ ÇADIR KENTİNE DÖNÜŞTÜ

Refah ve Han Yunus kıyıları boyunca uzanan El-Mevasi, savaş öncesinde tarım arazileri ve seyrek yerleşimlerin bulunduğu bir bölgeydi.

İsrail yönetimi savaşın ilk döneminde El-Mevasi’yi “insani bölge” ilan ederek yerinden edilen Filistinlileri buraya yönlendirdi.

Uydu görüntüleri ise daha önce büyük ölçüde boş olan alanın bugün yoğun biçimde çadırlarla kaplandığını ortaya koyuyor. Bölgede barınan ailelerin büyük bölümünün savaş sırasında birden fazla kez yerinden edildiği belirtiliyor.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus da saldırılardan en ağır etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

UNOSAT’ın Temmuz 2025 değerlendirmesinde, Han Yunus ve Refah’ın önceki döneme göre yapı hasarının en hızlı arttığı bölgeler olduğu belirtildi. Yalnızca Han Yunus kentinde yeni hasar gören yapı sayısının 5 bin 865 olduğu tespit edildi.

Al Jazeera’nın aktardığı Ekim 2025 verilerine göre ise Han Yunus vilayetinde zarar gören yapıların sayısı 51 binin üzerine çıktı.

Bölgenin önemli ibadethanelerinden Endonezya İstiklal Camisi de savaş sırasında yıkılan yapılar arasında yer aldı.

GAZZE LİMANI AĞIR HASAR ALDI

Gazze kentindeki yıkımın en görünür olduğu noktalardan biri de Gazze Limanı oldu.

Savaş öncesinde yaklaşık 110 bin kişinin geçimine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan balıkçılık sektörünün merkezlerinden olan liman, saldırılar sırasında ağır hasar gördü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre limandaki balıkçı teknelerinin büyük bölümü de kullanılamaz hale geldi.

UNOSAT’ın Eylül 2025 tarihli incelemesine göre Gazze kentindeki yapıların yaklaşık yüzde 83’ü zarar gördü. Kentte toplam 41 bin 221 yapı hasarlı olarak sınıflandırıldı.

Gazze’nin kuzeyi de savaş boyunca tekrar eden askeri operasyonların ve zorunlu tahliyelerin merkezi oldu.

Beyt Lahiya, Cebaliye ve çevresindeki yerleşimlerde geniş alanların yerle bir edildiği görülürken, Gazze’deki sekiz mülteci kampının en büyüğü olan Cebaliye Mülteci Kampı da ağır yıkıma uğradı.

Uydu görüntülerinde bazı yapı adalarının tamamen enkaza dönüştüğü görülüyor. Al Jazeera, Kuzey Gazze’de tarım arazilerinin de büyük ölçüde tahrip edildiğini aktardı.

YAKLAŞIK 200 BİN YAPI HASAR GÖRDÜ

UNOSAT’ın 31 Ekim 2025’te yayımladığı Gazze geneli değerlendirmesine göre 123 bin 464 yapı tamamen yıkıldı, 17 bin 116 yapı ağır, 33 bin 857 yapı orta düzeyde hasar gördü. Olası hasarlı yapılar da dahil edildiğinde toplam sayı 198 bin 273’e ulaştı.

Aynı değerlendirmede yaklaşık 320 bin 622 konut biriminin zarar gördüğü belirtildi.

Al Jazeera’nın 29 Eylül 2026 tarihli haberinde ise UNRWA verilerine dayanılarak Gazze’deki yapıların yaklaşık yüzde 82’sinin zarar gördüğü ve hasar gören yaklaşık 200 bin yapının üçte ikisine yakınının tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Haberde, 7 Ekim 2023’ten bu yana 74 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 175 binden fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan ve kayıp durumda olan kişiler nedeniyle gerçek can kaybının daha yüksek olabileceği ifade edildi.