Uyuyan kutup ayısını uyandırdı: Para cezası aldı

Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında yaban hayatını rahatsız eden bir kişiye para cezası verildi.

Olay, Kuzey Kutbu’na yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Svalbard’ın kuzeybatısında bulunan bir fiyortta meydana geldi. Bölgede seyreden bir gemide bulunan kişiler, kıyıda uyuyan bir kutup ayısı fark etti.

Svalbard Valisi Lars Fause’nin açıklamasına göre gemide bulunan kişilerden biri, kutup ayısını gördükten sonra geminin sis düdüğünü çaldı.

Yüksek ses nedeniyle uyanan kutup ayısı bulunduğu yerden ayrılarak başka bir bölgeye geçti.

Kimliği açıklanmayan kişiye olay nedeniyle 50 bin Norveç kronu para cezası kesildi. Yetkililer, söz konusu kişinin cezayı ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

KUTUP AYILARINI RAHATSIZ ETMEK YASAK

Svalbard’da yürürlükte olan çevre düzenlemelerine göre kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek, kendine çekmek veya takip etmek yasak.

Kutup ayıları, 1972 yılından bu yana Svalbard’da koruma altında bulunuyor. Takımadalarda 2015 yılında yapılan son bilimsel sayıma göre yaklaşık 250 kutup ayısı yaşıyor.

Svalbard’da yaban hayatının rahatsız edilmesi nedeniyle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

2024 yılında bir turist, bir deniz aygırına fazla yaklaştığı gerekçesiyle 11 bin 500 Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı.

Svalbard Çevre Yasası, bölgedeki tüm faaliyetlerin kutup ayıları, foklar, balinalar, ren geyikleri ve kutup tilkileri dahil olmak üzere yaban hayatını gereksiz yere rahatsız etmeyecek şekilde yürütülmesini öngörüyor.