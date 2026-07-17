Vance'den dikkat çeken İsrail çıkışı: İran anlaşmasını sabote etmeye çalıştılar

ABD'li podcast yayıncısı Joe Rogan ile yaptığı ve çarşamba günü yayımlanan söyleşide konuşan Vance, Washington'ın en yakın müttefiklerinden biri olan İsrail'e yönelik şimdiye kadarki en sert eleştirilerinden birini dile getirdi.

KAMPANYA YÜRÜTTÜLER

Vance, geçen ay İran ile varılan ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmayı savunarak, İsrail hükümeti içindeki bazı çevrelerin askeri operasyonların sürdürülmesini istediğini söyledi.

Vance, sözlerine şöyle devam etti:

Hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyorum ki İsrail hükümeti içinde bazı kişiler bizi bu politikadan uzaklaştırmaya çalıştı. Çünkü askeri harekâtın sürmesini istiyorlardı.

ABD Başkan Yardımcısı, Time dergisinin pazartesi günü yayımladığı habere de atıfta bulunarak, eski bir Trump seçim kampanyası yöneticisinin İsrail adına ABD kamuoyunu İran savaşı konusunda etkilemek için dijital bir kampanya yürütmek üzere görevlendirildiğini öne sürdü.

Vance, "Müzakereleri ve anlaşmayı rayından çıkarmayı hedefleyen son derece iyi finanse edilmiş ve dikkatli yürütülen bir kampanya gördünüz," ifadelerini kullandı.

"AMERİKA MANİPÜLE EDİLDİ"

Vance, İsrail hükümeti içindeki bazı kişilerin Amerikan kamuoyunu bilinçli şekilde yönlendirmeye çalıştığını savunarak şunları söyledi:

Savaşın süresiz devam etmesi için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan kişiler olduğunu, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz.

"BENİ DE HEDEF ALDILAR"

ABD Başkan Yardımcısı, İran'la diplomatik çözüm arayışları nedeniyle kendisinin de ağır saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Vance, "Başkanın bana verdiği müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için insanlar bana acımasızca saldırıyor," dedi.

Vance, müttefik ya da rakip ülkelerin ABD siyasetini etkilemeye çalışmasının olağan olduğunu belirterek, "İsrail'in bunu yapması beni rahatsız etmiyor," dedi.

Vance ayrıca, şu uyarıyı yaptı:

Beni rahatsız eden şey, bu etki operasyonlarının Amerikan siyasi muhakemesini etkilemeye başlaması.

"İSRAİL ETKİSİ OLMASAYDI..."

Rogan'ın, "İsrail'in etkisi olmasaydı ABD son İran savaşına girer miydi?" sorusuna Vance açık bir yanıt verdi:

"Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum."

Bununla birlikte Vance, Başkan Donald Trump'ın İsrail'den bağımsız olarak da İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine güçlü biçimde inandığını ve bu görüşe kendisinin de katıldığını söyledi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ELEŞTİRİLER"

Eski İsrailli diplomat Alon Pinkas, Vance'ın açıklamalarını 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi.

Pinkas, "Görevdeki hiçbir ABD başkan yardımcısı bugüne kadar İsrail'i Amerikan politikasını baltalamak amacıyla açık şekilde etki kampanyası yürütmekle suçlamamıştı," dedi.

ABD ile İsrail arasında geçmişte de görüş ayrılıkları yaşandığını hatırlatan Pinkas, "Ancak görevdeki bir başkan yardımcısının İsrail'in ABD'ye yönelik etki operasyonlarını bu kadar sert, açık ve doğrudan eleştirmesi gerçekten şaşırtıcı" değerlendirmesinde bulundu.

ASIL BOMBAYI SONA SAKLADI

Vance, söyleşinin sonunda, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkında da dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Epstein'ın hem ABD hem de İsrail istihbarat kurumlarıyla üst düzey bağlantılarının bulunduğunu öne sürdü. Ancak bu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt veya ayrıntı paylaşmadı.