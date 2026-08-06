Vance’den İran mesajı: Tüm araçları devreye sokacağız

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği demeçte İran ile yürütülen müzakerelerde yaşanan zorluklara değindi.

İranlıların "zor insanlar" olduklarını ve Tahran yönetiminin "karmaşık bir yapıya" sahip olduğunu belirten Vance, ülke içinde hem savaşın sona ermesini isteyen hem de çatışmaların sürmesi gerektiğini savunan kesimler bulunduğunu ifade etti.

Vance, ABD'nin hedefinin İran'la yaşanan gerilimi ülke çıkarları doğrultusunda sonuçlandırmak olduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Sürecin zaman alacağını vurgulayan Vance, "Bu meselenin istediğimiz şekilde sonuçlanmasını sağlamak için askeri, ekonomik ve diplomatik tüm araçlarımızı devreye sokacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede "gerilim yaşandığı" yönündeki iddiaları reddeden Vance, görüşmenin "samimi bir ortamda" geçtiğini belirtti.

ABD ile İsrail'in yakın müttefik olduğunu vurgulayan Vance, iki ülkenin zaman zaman görüş ayrılıkları yaşayabildiğini ancak bu konuların doğrudan ele alındığını ifade etti.

Axios platformunun haberinde, Netanyahu'nun, Vance'in İsrail'e yönelik kamuoyu önündeki eleştirilerinden rahatsızlık duyduğu ve bu konuyu Washington'daki baş başa görüşmede gündeme getirdiği iddia edilmişti.

Vance, son dönemde İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Temmuz ayında, İsrail hükümetine yakın isimlerin, İran ile yürütülen müzakere sürecine verdiği destek nedeniyle kendisini hedef aldığını savunan Vance, bazı İsrailli yetkililerin ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya karşı çıktığını öne sürmüştü.