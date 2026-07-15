Venezuela’da iktidar ve muhalefet masaya oturuyor

Venezuela’da geçici hükümet ile muhalefetin bazı temsilcileri, 1 Ağustos’tan itibaren resmi görüşmelere başlayacaklarını duyurdu.

Görüşme planı, hükümetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Jorge Rodríguez ile muhalefet temsilcileri tarafından eş zamanlı açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu.

Tarafların, demokratik kurumların güçlendirilmesi ve ülkenin yeniden inşası için ortak bir çalışma gündemi oluşturacağı belirtildi.

MUHALEFETTEN “DEMOKRASİYE GEÇİŞ” MESAJI

Muhalefetin açıklamasında görüşmelerin, “demokrasiye doğru bir yol haritası” hazırlanmasını amaçladığı ifade edildi.

Müzakerelerde seçim sisteminin güçlendirilmesi, Ulusal Seçim Konseyinin yeniden yapılandırılması ve siyasi katılım için gerekli güvencelerin sağlanması gibi konulara öncelik verilecek.

Muhalefet heyeti, 2015’te yapılan ve muhalefet partilerinin çoğunluğu kazandığı son Ulusal Meclis seçimlerinde milletvekili seçilen isimlerden oluşacak. Sonraki seçimler ise muhalefet tarafından boykot edilmiş veya özgür ve adil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

GÖRÜŞMELERE DİNORAH FIGUERA BAŞKANLIK EDECEK

Muhalefet heyetine, yaklaşık sekiz yıllık sürgünün ardından haziranda Venezuela’ya dönen Dinorah Figuera başkanlık edecek.

Figuera, Caracas’a gelişinde ABD Dışişleri Bakanlığının davetiyle ülkeye döndüğünü ve temel amacının Ulusal Seçim Konseyinin yenilenmesini sağlamak olduğunu söylemişti. Figuera ile Jorge Rodríguez, haziran ayında demokratik geçişi görüşmek üzere ilk kez bir araya gelmişti.

Muhalefet, 2024’teki devlet başkanlığı seçimini Edmundo González’in kazandığını savunuyor. Resmi seçim kurulu Nicolás Maduro’yu galip ilan etmiş, muhalefetin topladığı sandık tutanaklarının ise González’in açık farkla önde olduğuna işaret ettiği bildirilmişti.

DEPREMLERİN ARDINDAN ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, görüşmelerin başlamasında 24 Haziran’da Venezuela’nın kuzeyini vuran iki büyük depremin yol açtığı yıkımın etkili olduğunu söyledi.

Rodríguez, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve barışın korunması için birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Son bilançolara göre depremlerde 4 bin 700’ü aşkın kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi yaralandı ve çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi.

Muhalefet ise ABD’nin deprem sonrasında sağladığı desteğin “Venezuela’nın yalnız olmadığını” gösterdiğini savundu.

MADURO’NUN ARDINDAN DELCY RODRÍGUEZ DÖNEMİ

Görüşme kararı, ABD askerlerinin 3 Ocak’ta Caracas’ta düzenlediği operasyonla dönemin devlet başkanı Nicolás Maduro’yu ele geçirerek uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere New York’a götürmesinden yaklaşık altı ay sonra alındı.

Maduro’nun eski yardımcısı Delcy Rodríguez, ABD yönetiminin desteğiyle geçici devlet başkanlığı görevini üstlendi. Bu tercih, Maduro’nun devrilmesinin ardından yönetimin de değişmesini bekleyen muhalefet içinde hayal kırıklığı yarattı.

MACHADO’NUN ROLÜ BELİRSİZ

Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden María Corina Machado’nun görüşmelerde doğrudan yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.

Machado, deprem felaketinin ardından ülkeye dönmeye çalışmış ancak Venezuela’ya girememişti. ABD basınında Washington yönetiminin bu girişimi, arama-kurtarma ve yeniden yapılanma çalışmalarını aksatabileceği gerekçesiyle uygun bulmadığı öne sürülmüştü.

Trump yönetiminin demokratik geçiş görüşmelerinde Machado yerine Dinorah Figuera’yı öne çıkardığı yorumları yapılırken Machado, liderliğini yaptığı muhalefet ittifakını gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı.

Venezuela’da Maduro’nun devrilmesinin ardından çok sayıda siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Ancak yüzlerce hükümet karşıtının halen cezaevinde olduğu belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin siyasi tutuklular, seçim takvimi ve iktidarın devrine ilişkin başlıklara uzanıp uzanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.