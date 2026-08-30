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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldıktan sonraki ilk fotoğrafları paylaşıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldıktan sonraki ilk fotoğrafları paylaşıldı

30.08.2026 20:34:00
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AA
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldıktan sonraki ilk fotoğrafları paylaşıldı

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, "Sevgi ve umut dolu küçük bir hediye" notuyla babasının alıkonulduktan sonraki ilk fotoğraflarını paylaştı.
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"Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, babası Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD tarafından kaçırıldıktan sonraki ilk fotoğraflarını yayımladı.

"Sevgi ve umut dolu küçük bir hediye" notuyla yaptığı paylaşımda Maduro Guerra, babasının şu ifadelerini aktardı.

"Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarımıza ve bizi seven tüm yüce gönüllü insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Sizlerin sevgisiyle dolu bir kalple dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim, o sevgi ki bize dua, kesintisiz bir eylem, dayanışma ve hakiki bir destek olarak ulaşıyor. Her bir sözünüz, her bir jestiniz ve her bir hayır duanız için sonsuz teşekkürler. Bu küçük hediyenin tadını neşeyle ve umutla çıkarın. Cilia (eşi Cilia Flores) ve benim ruhumuz sizinle ve Tanrı'ya olan inancımız tam bir şekilde sizleri sonsuza dek kucaklıyoruz."

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NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

İlgili Konular: #Venezuela #Nicolas Maduro

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