Venezuela OPEC’ten ayrılmayı değerlendiriyor

Venezuela, ABD ile ilişkilerinin hızla geliştiği bir dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılmayı değerlendiriyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Caracas yönetimi henüz nihai bir karar almadı. OPEC’ten ayrılma ihtimalinin ABD’li yetkililerle yapılan görüşmelerde de gündeme geldiği belirtildi.

Venezuela, 1960 yılında OPEC’i kuran beş ülkeden biri olarak örgütün tarihinde önemli bir yere sahip. Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi konumunda.

Venezuela’nın olası OPEC çıkışı, Washington ile Caracas arasında yürütülen kapsamlı enerji müzakereleriyle birlikte gündeme geldi.

Reuters ve Axios’un aktardığına göre ABD yönetimi, Venezuela’daki bazı büyük petrol sahalarına uzun vadeli erişim sağlamak ve belirli sahalarda pay sahibi olmak için geçici Caracas yönetimiyle görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerin, Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresindekiler de dahil olmak üzere bir düzineden fazla petrol sahasını kapsadığı bildirildi.

ABD'NİN PETROL REZERVLERİ İKİ KATINDAN FAZLA ARTABİLİR

Axios’a konuşan ABD’li yetkililere göre üzerinde çalışılan anlaşma, Washington’ın Venezuela’nın yaklaşık 90 milyar varillik petrol rezervine erişmesini sağlayabilir.

Bu ölçekte bir anlaşmanın ABD’nin kontrolündeki petrol rezervlerini iki kattan fazla artırabileceği ve Washington’ın Batı Yarımküre’deki enerji kaynakları üzerindeki etkisini önemli ölçüde güçlendirebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık Venezuela yönetiminin, aralarında Amerikan şirketlerinin de bulunduğu özel enerji şirketlerinin ülkeye dönmesinden yararlanması bekleniyor.

Özel şirketlerin petrol sahalarını geliştirmesi ve üretimi artırması halinde Venezuela’nın petrol gelirlerinin de yükselmesi hedefleniyor.

Taraflar arasındaki müzakerelerin ileri aşamada olduğu ancak anlaşmanın hukuki yapısı ve hangi petrol sahalarını kapsayacağı konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Reuters’a göre seçenekler arasında sahaların uzun vadeli kiralanması ve ihale yoluyla özel şirketlere açılması bulunuyor. Venezuela yasalarının petrol sektöründeki devlet kontrolüne ilişkin hükümleri nedeniyle olası anlaşmanın hukuki engellerle karşılaşabileceği de belirtiliyor.

Anlaşmanın ne zaman tamamlanabileceği konusunda ise henüz net bir takvim bulunmuyor.

OPEC İÇİN YENİ DARBE OLABİLİR

Venezuela’nın OPEC’ten ayrılması halinde örgüt, kısa süre içinde önemli bir üyesini daha kaybetmiş olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri de Mayıs 2026’da OPEC’ten ayrılmıştı. Venezuela’nın da benzer bir karar almasının, küresel petrol piyasasındaki etkisi son dönemde zayıflayan örgüt üzerinde yeni bir baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

Venezuela’nın OPEC üyeliğine ilişkin nihai kararın ise henüz alınmadığı vurgulanıyor.