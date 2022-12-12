Viktor Bout hakkında yeni gelişme: Siyasi partiye katıldı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 15:20

Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan ve Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Liberal Demokrat Parti'ye (LDPR) katıldı.

LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Bout’un LDPR’ye katıldığını duyurdu.

Bout’un "cesur bir insan" olduğunu belirten Slutskiy, "Bout partimizde hak ettiği yeri alacaktır. Saflarımıza hoş geldin!" ifadelerini kullandı.

LDPR, Rusya’nın tanınmış siyasetçilerinden ve Nisan 2022’de hayatını kaybeden Vladimir Jirinovskiy tarafından 1992’de kurulmuştu.

VİKTOR BOUT

Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle Tayland’da 2008’de gözaltına alınmıştı.

Tayland’dan ABD’ye iade edilen Bout, burada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı “Savaş Tanrısı” filminin, Bout’un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.