Viyana’nın göbeğinde mücevher soygunu: Mısır Kraliçesi Nazlı’nın kolyesi müzeden çalındı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Uygulamalı Sanatlar Müzesi (MAK), milyonlarca dolar değerindeki bir mücevher soygununa sahne oldu.

İki kişi, 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 sıralarında ziyaretçi gibi müzeye girdi. Şüpheliler, sergi salonundaki cam vitrini kırarak tarihi elmas kolyeyi aldı ve olay yerinden kaçtı.

Viyana polisi, geniş çaplı arama çalışması başlatırken şüphelilerin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Çalınan mücevherin, Fransız mücevher evi Van Cleef & Arpels tarafından 1939 yılında hazırlanan tarihi bir platin kolye olduğu belirtildi.

Mısır Kraliçesi Nazlı için hazırlanan kolyede yüzlerce yuvarlak ve baget kesim elmas bulunuyor. Mücevherdeki elmasların toplam ağırlığının 200 karatın üzerinde olduğu belirtiliyor. Güncel haberlerde kolyenin 673 elmastan oluştuğu kaydedildi.

Kolyenin merkezinde yaklaşık 6 karat ağırlığında büyük bir elmas yer alıyor.

KRALİÇE İÇİN YAPILMIŞTI

Kolyenin tarihi, Mısır ve İran kraliyet ailelerine kadar uzanıyor.

Van Cleef & Arpels tarafından 1939'da hazırlanan mücevher, Mısır Kraliçesi Nazlı’nın koleksiyonuna aitti. Nazlı, kolyeyi kızı Prenses Fevziye’nin (Fawzia) dönemin İran Veliaht Prensi ve daha sonra şah olan Muhammed Rıza Pehlevi ile düğününde takmıştı.

Kraliçe Nazlı’nın, kızının düğünü için Van Cleef & Arpels’e iki ayrı elmas takı seti sipariş ettiği biliniyor.

Tarihi kolye 1975 yılında New York'ta düzenlenen bir müzayedede satışa çıkarıldı. Ardından yaklaşık 40 yıl boyunca kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Mücevher, 2015 yılında Sotheby’s tarafından New York’ta düzenlenen Magnificent Jewels müzayedesinde yeniden ortaya çıktı.

Sotheby’s, kolyeye 3,6 milyon ile 4,6 milyon dolar arasında değer biçti. Tarihi mücevher açık artırmada 4 milyon 282 bin dolara satıldı.

Kolyenin daha sonra Van Cleef & Arpels koleksiyonuna dahil edildiği belirtildi.

VİTRİNİ KIRIP KAÇTILAR

Avusturya polisinin açıklamasına göre iki şüpheli, müzeye sıradan ziyaretçiler gibi girdi.

Şüpheliler sergi sırasında kolyenin bulunduğu cam vitrini kırdı, mücevheri alarak bilinmeyen bir yöne kaçtı.

Viyana Eyalet Kriminal Dairesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelilerin yakalanması için polis köpeklerinin de kullanıldığı geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Viyana Savcılığı'nın kararıyla iki şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Polis, zanlıların yaklaşık 1,70-1,75 metre boylarında, ince yapılı, koyu renk saçlı ve sakallı olduğunu açıkladı. Şüphelilerin olay sırasında siyah kıyafetler ve beyaz tabanlı koyu renk spor ayakkabılar giydiği belirtildi.

İki şüpheliyi ve çalınan tarihi kolyeyi bulmak için çalışmalar sürüyor. Henüz herhangi bir gözaltı ya da tutuklama açıklanmadı.

SERGİ GEÇİÇİ OLARAK KAPATILDI

Kolye, MAK'ta 10 Haziran'da açılan “GLANZSTÜCKE. Van Cleef & Arpels High Jewelry × Masterpieces from the MAK Collection” adlı sergide ziyaretçilere sunuluyordu.

Müze yönetimi, hırsızlık sırasında ziyaretçi veya çalışanlardan kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

MAK ziyaretçilere açık kalırken, hırsızlığın gerçekleştiği sergi geçici olarak kapatıldı. Müze yönetimi serginin kısa süre içinde yeniden açılmasının planlandığını bildirdi.