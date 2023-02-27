Vucic, Brüksel'deki kritik görüşme için hazırlıkların tamamlandığını söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi son hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:44
Vucic, Brüksel'deki kritik görüşme için hazırlıkların tamamlandığını söyledi
Abone Ol google-news

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda, bugün Brüksel'de yapılacak kritik toplantıya ilişkin Sırbistan halkına seslendi.

Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkları tamamladığını aktaran Vucic, "Sırbistan yönetimine güvenen ve hükümetin onlar için en iyisini yapacağını düşünen 'küçük kesime' teşekkür etmek isterim" dedi.

ABD ile AB'nin tüm üyelerince desteklenen Fransız-Alman Planı'nın görüşüleceği toplantıya işaret eden Vucic, "Bazı belgeleri imzalayacağımız için bizi şimdiden ihanetle suçlayanlar ve imzalamayacağımız belgelerle de 90'lı yıllara döneceğimizi savunanlara diyeceklerim var. Endişe etmeyin. Ne kapitülasyon olacak ne de 90'lı yıllara döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Borrell ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Toplantıda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB'nin önerileri görüşülecek.


Sırbistan Kosova

İlgili Haberler

Kosova-Sırbistan ilişkilerinde kritik gün

Kosova-Sırbistan ilişkilerinde kritik gün
Sırbistan, Türkiye ve Suriye'ye yardım kararı aldı

Sırbistan, Türkiye ve Suriye'ye yardım kararı aldı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan, NATO’ya girmek istemiyor, önemli olan hayatta kalmak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan, NATO’ya girmek istemiyor, önemli olan hayatta kalmak

En Çok Okunan Haberler