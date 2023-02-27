Vucic, Brüksel'deki kritik görüşme için hazırlıkların tamamlandığını söyledi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:44

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 15:44

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda, bugün Brüksel'de yapılacak kritik toplantıya ilişkin Sırbistan halkına seslendi.

Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkları tamamladığını aktaran Vucic, "Sırbistan yönetimine güvenen ve hükümetin onlar için en iyisini yapacağını düşünen 'küçük kesime' teşekkür etmek isterim" dedi.

ABD ile AB'nin tüm üyelerince desteklenen Fransız-Alman Planı'nın görüşüleceği toplantıya işaret eden Vucic, "Bazı belgeleri imzalayacağımız için bizi şimdiden ihanetle suçlayanlar ve imzalamayacağımız belgelerle de 90'lı yıllara döneceğimizi savunanlara diyeceklerim var. Endişe etmeyin. Ne kapitülasyon olacak ne de 90'lı yıllara döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Borrell ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Toplantıda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB'nin önerileri görüşülecek.