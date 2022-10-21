Vucic'den Ukrayna mesajı: Uzun vadeli bir çatışmaya sürükleniyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesine yönelik bir tehdit oluşmadıkça, Rusya'ya herhangi bir yaptırım uygulamayacaklarını duyurdu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin egemenliğine yönelik bir tehdit olmadıkça, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.
Aleksandr Vucic, ülkeye yönelik "varoluşsal bir tehdit olduğu anda" vatandaşlara danışacağını ve yaptırımlarla ilgili bilgi vereceğini aktardı.
Vucic, "(Rusya'ya yaptırım uygulama) Bunu asla yapmayız demedim. Sırbistan'a yönelik bir tehdit olmadığı sürece bunu her seferinde tekrarlıyorum. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benimsediğimiz politikaya bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.
Dünyanın uzun bir çatışma, krizler ve hükümet değişiklikleriyle karşı karşıya olduğu konusunda uyaran Vucic, "Uzun vadeli çatışmalar, korkunç krizler, hükümet değişiklikleri, her yerde korkunç istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. Ukrayna'daki savaş, bizi uzun vadeli bir çatışmaya götürecektir" ifadelerini kullandı.
Vucic, barış müzakerelerinin başlaması gerektiğine işaret ederek, "Birileri, barış görüşmelerinin yapılması gerektiğini artık anlamalı. Fakat, o zamana kadar ya da sadece biri müzakere masasına oturmayı kabul edene kadar, çok zaman geçecek. Bu noktaya kadar birçok sorun yaşayacağız" diye konuştu.
Vucic ayrıca, Ukrayna'nın sorunlarını çözmek istemediğini belirterek, "Onları bu hale getirenler, bu sorunu çözmelidir" dedi.
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