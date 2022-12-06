Vucic'ten AB vurgusu: Masada olmazsanız, menüde olursunuz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk'taki Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesine ülke olarak ne düşündüklerini söylemek için katıldığını ifade ederek, "Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aleksandar Vucic, Tiran'daki zirveye katılıp katılmama noktasında ikilem yaşadığına işaret ederek, görev arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Tiran'da olduğunu söyledi.
Vucic, Sırbistan'ın AB üyelik yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Tiran'a AB ve bölge liderlerinin görüşlerini almak ama aynı zamanda Sırbistan'ın ne düşündüğünü söylemek için geldim. Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz" diye konuştu.
Avusturyalı bir gazetecinin "Ruya'ya yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu üzerine Vucic, "Sırbistan bağımsız bir ülke. Yaptırım söz konusu olunca AB'nin bizden beklediği şeylerin farkındayız. Ancak 1999'da Sırbistan'ın da toprak bütünlüğüne saldırıldı" değerlendirmesinde bulundu.
Vucic, Tiran'daki zirve kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkan Zeljka Cvijanovic ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşat Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması