Warren Buffett, Gates Vakfı’na bağışlarını durdurdu

Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett, her yıl yaptığı hisse bağışlarında Gates Vakfı’na yer vermeyeceğini duyurdu.

Buffett’ın kararı, Bill Gates ile 2019’da cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein arasındaki ilişkilere yönelik yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkmasının ardından geldi. Buffett, Gates Vakfı’na bağışlarını durdurduğunu belirtirken kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Buffett, yıllık bağış programı kapsamında yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki 12 milyon adet Berkshire Hathaway B sınıfı hisseyi dört aile vakfına bağışlayacağını açıkladı.

Hisselerin 9 milyonu, kızı Susie Buffett’ın yönettiği Susan Thompson Buffett Vakfına aktarılacak. Howard G. Buffett Vakfı, Sherwood Vakfı ve NoVo Vakfı ise birer milyon hisse alacak.

Buffett, bundan sonraki bağışların her yıl artırılmasını, Susan Thompson Buffett Vakfına ayrılan payın ise diğerlerine kıyasla biraz daha hızlı büyümesini hedeflediğini belirtti.

GATES VAKFI AÇIKLAMALARDA YER ALMADI

Gates Vakfı, Buffett’ın 2006 yılında servetinin büyük bölümünü hayır kurumlarına bağışlama kararı almasından bu yana en fazla destek sağladığı kuruluşlardan biri olmuştu.

Buffett’ın Gates Vakfına 2006-2025 döneminde yaptığı toplam bağışın 47,9 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Ancak vakıf, Buffett’ın son bağış açıklamasında yer almadı.

Buffett, önceki yıllarda Berkshire Hathaway hisselerini yaşamı boyunca Gates Vakfı ile aile vakıflarına bağışlayacağını açıklamıştı. Gates Vakfı, 2025 yılındaki yıllık bağıştan da pay almıştı.

Buffett, kalan hisselerinin tamamının en geç 31 Aralık 2034’e kadar dört aile vakfına aktarılacağını söyledi.

“Ölüm zamanının öngörülemeyeceğini” belirten Buffett, hisselerinin kendisi hayattayken veya ölümünün ardından bu kuruluşlara bağışlanacağını ifade etti.

Buffett’ın kararı, ABD Adalet Bakanlığının Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaları yayımlamasının ardından geldi.

Kamuoyuna açıklanan belgelerde Bill Gates’in Epstein ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ve Epstein ile Gates Vakfı çalışanları arasındaki yazışmalar yer aldı.

Gates, 10 Haziran 2026’da ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinde kapalı oturumda ifade verdi. Komite, Gates’in ifadesinin dökümünü 23 Haziran’da kamuoyuyla paylaştı.

Gates, Epstein ile görüşmesinin “ciddi bir muhakeme hatası” olduğunu kabul etti. Epstein’ın işlediği suçların boyutunu o dönemde tam olarak anlamadığını savunan Gates, görüşmelerin hayır faaliyetlerine bağış sağlama amacı taşıdığını söyledi.

Gates, Epstein’ın suç teşkil eden herhangi bir eylemine tanık olmadığını ve cinsel istismar mağdurlarıyla zaman geçirmediğini belirtti. Bill Gates hakkında Epstein dosyaları kapsamında herhangi bir suçlama yöneltilmiş değil.

VAKIF DIŞ İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Gates Vakfı Üst Yöneticisi Mark Suzman, vakıf çalışanlarının Epstein ile geçmişteki temaslarını incelemek amacıyla bağımsız bir değerlendirme süreci başlatmıştı.

Buffett’ın haziran sonunda Gates Vakfına yapması beklenen yıllık bağışı ertelediği ve incelemenin sonucunu beklediği bildirilmişti. Son açıklamayla birlikte vakıf, Buffett’ın bağış programından tamamen çıkarıldı.

Gates Vakfı, Buffett’ın kararına ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

SERVETİNİN YARISINDAN FAZLASINI BAĞIŞLADI

Buffett, 2006’da servetini bağışlamaya başlamasından bu yana elindeki Berkshire Hathaway hisselerinin yarısından fazlasını hayır kurumlarına aktardı.

Son bağışların ardından Buffett’ın desteği dört aile vakfında yoğunlaşacak.

Susan Thompson Buffett Vakfı üreme sağlığı çalışmalarına kaynak sağlıyor. Sherwood Vakfı Nebraska’daki sivil toplum kuruluşları ile erken çocukluk eğitimi projelerini destekliyor.

Howard G. Buffett Vakfı küresel açlık, insan ticareti ve çatışmaların etkilerinin azaltılması üzerine çalışırken NoVo Vakfı, dezavantajlı kadınlar ve kız çocukları ile yerli topluluklara yönelik programlar yürütüyor.