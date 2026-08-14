Washington’daki İkinci Dünya Savaşı Anıtı’na saldırı

Washington’daki National Mall’da bulunan İkinci Dünya Savaşı Anıtı perşembe günü vandalizmin hedefi oldu. Anıtın çeşmesine köpüklü sabun dökülürken, bir yüzeye kırmızı ve yeşil boyayla “Clean hands Dirty $” ifadesi yazıldı.

Olayın ardından bölgeye polis ve Ulusal Muhafız birlikleri sevk edildi. Anıt çevresi sarı güvenlik şeridiyle kapatılarak ziyaretçilerin alana girmesine izin verilmedi.

Reuters’ın görüntülerinde, sivil kıyafetli bir soruşturmacının grafitinin bulunduğu alanda hasarı ölçtüğü görüldü. Washington Post ise bölgedeki Park Polisi görevlilerine dayandırdığı haberinde, yazıların temizlenmesi için ekiplerin olay yerine geldiğini aktardı.

ABD İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırıyı “tam anlamıyla utanç verici” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Bu vandalizm kabul edilemez. ABD Park Polisi olay yerinde ve soruşturma sürüyor. Kamuoyu, bu eylemden sorumlu kişiyi bulacağımızı bilmelidir” denildi.

“KUTSAL BİR ANMA ALANI”

Anıtın korunması için faaliyet gösteren Friends of the National WWII Memorial adlı kuruluş da saldırıya tepki gösterdi.

Kuruluş açıklamasında anıtın, savaşta görev yapan ve hayatını kaybedenlerin anısını yaşatan “kutsal bir anma alanı” olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizde düşüncelerin ifade edilebileceği, tartışmaların ve görüş ayrılıklarının yaşanabileceği pek çok yer var. Ancak ülkesine hizmet edenleri ve evlerine dönemeyenleri onurlandıran ulusal bir anıt, vandalizmin tuvali olmamalı” ifadelerine yer verildi.

400 BİN KİŞİNİN ANISINA YAPILDI

2004 yılında açılan İkinci Dünya Savaşı Anıtı, National Mall’daki elips biçimindeki meydanın çevresinde bulunan 56 granit sütundan oluşuyor.

ABD Ulusal Park Servisi’ne göre anıt, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan yaklaşık 16 milyon kişi ile savaşta yaşamını yitiren 400 binden fazla Amerikalının anısına inşa edildi.

Olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki bazı anıt ve kamusal alanlara ilişkin değişiklik girişimlerinin siyasi tartışmalara yol açtığı bir dönemde gerçekleşti.