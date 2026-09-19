Washington Post: İran savaşında açıklanandan daha fazla ABD askeri öldü

Washington Post, ABD’nin İran’la yürüttüğü savaşta hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin gerçek sayısının Pentagon’un resmi kayıtlarında yer alan rakamı aştığını yazdı.

Gazetenin haberinde, Pentagon’un kurum içi kayıp verileri hakkında bilgi sahibi altı ABD’li yetkilinin açıklamalarına yer verildi.

Washington Post’a konuşan yetkililerden beşi, savaşın başlamasından bu yana en az 22 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pentagon’un kamuya açık Savunma Kayıpları Analiz Sistemi’nde ise 18 ABD askerinin ölümü kayıtlı bulunuyor. Buna göre kurum içi veriler ile kamuoyuna açıklanan rakam arasında en az dört askerlik fark bulunuyor.

Gazeteye konuşan altıncı yetkili ise ölü sayısının 23’e ulaşmış olabileceğini öne sürdü.

TÜM ÖLÜMLER DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA BAĞLI DEĞİL

Haberde, kamuya açıklanmayan ölümlerin tamamının doğrudan İran’la yürütülen çatışmalardan kaynaklanmadığı belirtildi.

Buna göre söz konusu kayıplar arasında, savaşın devam ettiği dönemde Batı Asya’da görev yapan ancak ölümü doğrudan çatışmaya bağlanmamış ABD askerleri de bulunuyor.

Washington Post, kamuya açık kayıtlarda bulunmayan askerlerin kimliklerinin, nerede ve hangi koşullarda yaşamlarını yitirdiklerinin ise henüz net olmadığını aktardı.

Gazeteye konuşan yetkililer, Pentagon’un kurum içindeki daha yüksek kayıp sayısını kamuya açık veri tabanına yansıtmamasından rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Washington Post’un aktardığına göre Pentagon’un resmi veri tabanında İran savaşının başlamasından bu yana düşman saldırıları ve çatışma dışı nedenler dahil toplam 18 askerin ölümü yer alıyor.