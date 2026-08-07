Washington Post'tan çarpıcı iddia: Trump ile Hegseth arasında gerilim... Mühimmat stokları tartışma yarattı!

Washington Post’un, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, geçen cuma Camp David’de düzenlenen kabine toplantısının ardından Hegseth’e mühimmat sorununun neden hâlâ çözülmediğini sordu. Kaynaklar, Trump’ın stokların durumu konusunda yanlış yönlendirilmiş olabileceği düşüncesiyle öfkelendiğini aktardı.

Haberde özellikle uzun menzilli güdümlü füzeler ile hava savunma önleyicilerindeki kıtlığın, Trump’ın son günlerde İran’a yönelik yeni ve büyük çaplı saldırıları sınırlamasında etkili olduğu belirtildi.

Trump ise haberin ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin 'çok büyük miktarda' mühimmata sahip olduğunu savundu. Daha sonra Hegseth’in çalışmalarından 'son derece memnun olduğunu' belirtti.

STOKLAR HIZLA AZALIYOR

Washington Post’a göre ABD, İran’la çatışmanın yalnızca ilk ayında 850’den fazla Tomahawk seyir füzesi ile 1000’den fazla Patriot ve THAAD önleme sistemi kullandı.

Bir ABD’li yetkili ayrıca savaşın ilk haftalarında 1300’den fazla ATACMS taktik balistik füzesinin ateşlendiğini söyledi. Haberde, Ukrayna tarafından da yoğun şekilde talep edilen ATACMS stoklarının neredeyse tamamen tükendiği öne sürüldü.

Hava savunma mühimmatındaki azalma yalnızca Orta Doğu’daki operasyonları değil, Ukrayna’ya yapılabilecek yeni sevkiyatları da etkiliyor.

HEGSETH YARDIMCISINI SUÇLADI

Habere göre Trump, Camp David’de Hegseth’i mühimmat stoklarının durumu konusunda sıkıştırdı. Hegseth’in ise yardımcısı Stephen Feinberg’i suçladığı ve Trump’ın stoklardaki kritik seviyeden yeterince haberdar edilmemesinin sorumluluğunu ona yüklediği ileri sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise söz konusu görüşmenin 'hiç yaşanmadığını' savundu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de Hegseth’in mühimmat stokları konusunda kimseyi yanıltmadığını belirterek iddiaları reddetti.

EK KAYNAK TALEBİ

Öte yandan Hegseth, Feinberg ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran savaşının maliyetini karşılamak ve tükenen stokları yeniden doldurmak için Kongre’den 67 milyar dolarlık ek savunma bütçesi talep etti.

Trump yönetiminin gelecek mali yıl için önerdiği toplam savunma bütçesi ise 1,5 trilyon dolar seviyesinde. Ancak yeni füze ve önleme sistemlerinin üretiminin yıllar alabileceği belirtiliyor.