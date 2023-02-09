Washington'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına mum yakıldı
ABD’nin başkenti Washington DC’de Türkiye'de meydana gelen ve Suriye’yi de vuran depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına mum yakılarak saygı duruşu gerçekleştirildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 11 il ile Suriye’yi vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye ve Suriye’ye dayanışma mesajları gönderiliyor.
ABD’nin başkenti Washington DC’nin Dupont Circle bölgesinde depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına mum yakılarak saygı duruşunda bulunuldu.
Türklerin, Suriyelilerin ve ABD’lilerin katılımıyla gerçekleştirilen dayanışma etkinliğinde mumların yakıldığı alana “Yüzlercesi hala enkaz altında”, “Sınır ötesi yardıma devam edin” yazılı pankartlar da bırakıldı. Konuşmacılar, “Türkiye ve Suriye’nin yanındayız” mesajı verdi.
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