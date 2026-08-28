Wembley Stadyumu yakınlarında alevler yükseldi: Metro ve trenler durdu

Londra’nın kuzeybatısındaki Neasden bölgesinde bulunan bir atık tesisinde büyük çaplı yangın çıktı.

Londra İtfaiyesi (LFB), Hannah Close’taki sanayi bölgesinde çıkan yangına 20 itfaiye aracı ve yaklaşık 125 itfaiyeciyle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangından yükselen yoğun siyah dumanın kilometrelerce uzaktan ve Londra’nın merkezinden görülebildiği bildirildi. İtfaiye, olayla ilgili 70’ten fazla ihbar aldığını duyurdu.

Yangının yaklaşık 100 metreye 150 metre büyüklüğündeki bir endüstriyel tesisi etkilediği belirtildi.

Yoğun duman nedeniyle çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı.

İtfaiyenin müdahalesinde üç adet 32 metrelik merdivenli araç, insansız hava araçları, yüksek hacimli su pompaları ve özel hortum sistemleri de kullanılıyor.

METRO HATLARI KAPATILDI

Yangın Londra’daki toplu ulaşımı da etkiledi.

Transport for London (TfL), Metropolitan metro hattındaki tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Jubilee hattında ise Willesden Green ile Wembley Park arasındaki seferler askıya alındı. Hattın diğer bölümlerinde de gecikmeler yaşanıyor.

Yangının demiryolu hatlarını da etkilemesi nedeniyle London Marylebone istasyonuna giden ve buradan hareket eden bazı tren seferleri gecikti veya iptal edildi.

Yetkililer, ekiplerin güvenli şekilde çalışabilmesi için ulaşım hatlarındaki kısıtlamaların sürdüğünü belirtti.

Yangın nedeniyle Great Central Way’in bazı bölümleri de araç trafiğine kapatıldı.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığı tesisin, Kuzey Londra Atık İdaresi’ne bağlı London Energy tarafından işletildiği belirtildi.

Şirket, çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Aynı sanayi bölgesinde bulunan bir Amazon dağıtım tesisinin doğrudan yangından etkilenmediği ancak çalışanların tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi.

Londra İtfaiyesi, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Bölgede geniş çaplı müdahale sürerken yetkililer, yoğun duman nedeniyle vatandaşlardan yangın alanından uzak durmalarını istedi.

Yangının Wembley Stadyumu’na yaklaşık bir kilometre mesafedeki sanayi bölgesinde çıkması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri de artırıldı.