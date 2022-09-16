Xi: Çin, temel çıkarlara ilişkin konularda Rusya ile çalışmaya hazır
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Çin'in, karşılıklı temel çıkarlar konusunda Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin yapıldığı Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Forumlar Majmuasi Kompleksi'nde bir araya geldi. Xi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Çin-Rusya ilişkileri ile ortak çıkarlara dayalı uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Rusya ile bu yılın başından bu yana "etkin stratejik iletişim" içinde bulunduklarını vurguladı.
Xi, açıklamasında Çin'in, dünyanın yaşadığı değişimler karşısında sorumluluklarını yerine getirmek ve "değişim ile düzensizliğin hakim olduğu dünyaya istikrar kazandırmada önder bir rol oynamak" için Rusya ile birlikte çalışacağını söyledi.
Xi, Rusya ile Çin'in, bölgenin güvenlik çıkarlarının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için ŞİÖ ve BRICS de dahil çokuluslu çerçeveler kapsamında işbirliğini artıracaklarının altını çizdi.
"DAHA ADİL VE MAKUL BİR ULUSLARARASI DÜZEN"
Putin ise Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarılı geçmesini dileyerek Çin'in Cumhurbaşkanı Xi liderliğinde ekonomik ve toplumsal gelişimde yepyeni başarılara imza atacağına inandığını söyledi.
Putin, dünyanın birçok değişimden geçmekte olduğunu, buna karşın değişmeyen tek şeyin Rusya ve Çin arasındaki dostluk ve karşılıklı güven olduğunu, "Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sağlamlığını koruduğunu" kaydetti.
Gerek Rusya gerekse de Çin'in, "daha adil ve makul bir uluslararası düzeni temsil ettiğini" belirten Putin, bu iki ülkenin uluslararası ilişkilerde iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi.
PUTİN'DEN "TEK ÇİN İLKESİNE BAĞLILIK" MESAJI
Putin ayrıca, Rusya tarafının "tek-Çin ilkesine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve bazı münferit ülkelerin Çin'in temel çıkarlarına ilişkin konulardaki provokatif hareketlerini kınadığını" ifade etti.
Putin, konuşmasının devamında, Rusya'nın ŞİÖ üye ülkeleri arasında bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için güvenilir bir platform oluşturacağını ve "diğer ülkelerin iç işlerine müdahalede bulunmama ilkesine dayalı işbirliğini desteklemek için Çin ile birlikte çalışacağını" sözlerine ekledi.
Xi ise Rusya'nın tek-Çin ilkesine bağlılığını takdir ederek Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtti ve Tayvan konusunda hiçbir ülkenin bir hakim gibi davranma hakkına sahip olmadığının altını çizdi.
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