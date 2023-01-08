Yanlış ülkeye sınır dışı edildiler

Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:10

Güncelleme: 08.01.2023 - 12:10

Almanya'nın Saksonya bölgesinde bulunan Altenberg kentinde yaşayan Berisha ailesi, Sırbistan'a sınır dışı edildi.

Bild gazetesinin haberi göre, Altenberg kentine uyum sağlayan Berisha ailesi, 20 yıldan uzun bir süre önce savaş mültecisi olarak eski Yugoslavya'dan kaçarak Altenberg kentine geldi.

Prefabrik bir binada yaşayan Jefkai Berisha, Minire Berisha ve kızları Argjentina Berisha, Almanya göç idaresi tarafından apar topar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giden bir uçağa bindirildi.

Sırbistan'a sınır dışı edilen Berisha ailesi, dağılan Yugoslavya'nın bugün Kosova'ya ait bir bölgesinden Almanya'ya göç etmişti.