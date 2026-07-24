Yapay zekâ kuş seslerinin gizli formülünü ortaya çıkardı

Fransız bilim insanları, 3 binden fazla kuş türüne ait yaklaşık 116 bin ses kaydını yapay zekâ yardımıyla analiz etti. Araştırmacılar, dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden oldukça farklı duyulan kuş şarkılarının üç çeşit tril, üç çeşit ıslık, kaotik notalar ve armonilerden meydana geldiğini belirledi.

Bilim insanlarının “motif” adını verdiği bu sekiz temel ses parçası, farklı biçimlerde bir araya gelerek kuş şarkılarındaki olağanüstü çeşitliliği oluşturuyor.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada, dünyanın dört bir yanındaki gönüllüler tarafından kaydedilerek küresel bir veri tabanına yüklenen kuş sesleri kullanıldı.

Saint-Etienne Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan araştırmanın başyazarı Quentin Bacquelé ve ekibi, kuş şarkılarının zaman içindeki değişimlerini ve ses geçişlerini inceledi.

Yapay zekâ kullanılarak binlerce şarkının birbiriyle karşılaştırılması sonucunda, kuş seslerindeki büyük çeşitliliğin altında ortak ve görece basit bir yapı bulunduğu tespit edildi.

Bacquelé, dünyanın farklı bölgelerindeki kuşların tamamen farklı şarkılar söylediğini belirterek, “Asya’ya, Afrika’ya ya da Amazonlara gittiğinizde çok farklı kuş sesleri duyarsınız” dedi.

KUŞLARIN ŞARKISINI YAŞADIKLARI ÇEVRE ŞEKİLLENDİRİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, kuşların yaşadığı doğal ortamın şarkılarının yapısını doğrudan etkilemesi oldu.

Tropikal ormanlarda yaşayan kuşların kullandığı ses motiflerinin, ılıman bölgelerde yaşayan kuşlarınkinden farklı olduğu belirlendi.

Bilim insanlarına göre tropikal bölgelerde düz ıslıklar gibi daha sade sesler yaygın olarak kullanılıyor. Bu seslerin yoğun bitki örtüsü ve çok sayıda canlının oluşturduğu karmaşık gürültü ortamında daha uzak mesafelere ulaşabildiği değerlendiriliyor.

Ilıman ormanlarda yaşayan kuşların ise çok hızlı triller ve daha fazla bilgi taşıyan karmaşık ses birleşimleri kullandığı görüldü. Bu bölgelerde kuşların genellikle daha kısa mesafelerden iletişim kurması, ayrıntılı şarkıların kullanılmasına imkân sağlıyor.

KARMAŞIK ŞARKILAR DAHA FAZLA BİLGİ TAŞIYOR

Araştırmacılar, kuş şarkılarının yapısında evrimsel bir denge bulunduğunu belirtti.

Karmaşık şarkılar daha fazla bilgi taşımasına rağmen, yoğun bitki örtüsü ve gürültülü ortamlarda uzun mesafelere iletilmeleri zorlaşıyor. Daha basit sesler ise daha az bilgi içerse de uzak mesafelerden duyulabiliyor.

Bu nedenle kuşların şarkıları, yaşadıkları bölgenin bitki örtüsü, diğer canlıların sesleri ve iletişim mesafesi gibi çevresel koşullara göre biçimleniyor.

Bilim insanları, doğal ses ortamı ile kuş şarkıları arasındaki bu ilişkinin insan faaliyetleri nedeniyle hızla değiştiğine dikkat çekti.

Bacquelé, araştırmada belirlenen temel ses motiflerinin, kuşların trafik, yapılaşma ve diğer insan kaynaklı gürültülere nasıl uyum sağladığını anlamak için kullanılabileceğini söyledi.

Kuşların belirli bir çevrede duyulabilmek için o bölgeye uygun şarkılar geliştirdiğini belirten Bacquelé, bir ormanın yok edilmesi halinde kuşların şarkılarının yeni çevre koşullarına uygun olmayabileceği uyarısında bulundu.

DOĞANIN SESLERİNİ KORUMAK DA ÖNEMLİ

Araştırmacılara göre kuş sesleri yalnızca hayvanların iletişim biçimi değil, insanların doğayla kurduğu ilişkinin de önemli bir parçası.

Bacquelé, insanların bir ormanı düşündüklerinde çoğu zaman sabah duydukları kuş seslerini de hatırladığını belirterek doğal ses ortamlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Çalışmanın, kuş şarkılarının çevreyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdiğini ifade eden araştırmacılar, kuş seslerinin gelecekte ekosistemlerdeki değişimlerin izlenmesinde de kullanılabileceğini belirtti.