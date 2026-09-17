Yapay zeka yarışında 25 trilyon dolarlık güç savaşı: Sektörü kim kontrol edecek?

Yapay zekanın geleceği konusunda teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başladı.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, giderek daha güçlü hale gelen yapay zeka sistemlerinin geliştirilme hızının kontrol altında tutulması ve ileri düzey modeller için daha sıkı güvenlik mekanizmaları oluşturulması gerektiğini savundu.

Amodei ve sektördeki bazı teknoloji yöneticileri, bağımsız güvenlik testleri ve daha güçlü denetim mekanizmaları talep ederken, ABD Başkanı Donald Trump ise yeni düzenlemelere karşı çıktı. Reuters’a göre Trump yönetimi, kapsamlı yeni kuralların ABD’nin Çin karşısındaki teknolojik üstünlüğünü zayıflatabileceğini savunuyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD yönetiminin teknoloji şirketleri üzerinde halihazırda güçlü cezai ve düzenleyici yetkilere sahip olduğunu belirtti.

Yeni güvenlik düzenlemelerine ilişkin çağrıları eleştiren Trump, yapay zeka yarışının ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabetin merkezinde yer aldığını savundu.

Washington ile Pekin arasındaki rekabette gelişmiş çipler, büyük yapay zeka modelleri, askeri kullanım alanları ve teknoloji ihracatı temel anlaşmazlık başlıkları arasında bulunuyor.

ChatGPT, Claude, Gemini ve Grok gibi uygulamalar yapay zeka sektörünün kamuoyunda en görünür bölümü olsa da sektör çok daha geniş bir ekonomik ekosisteme dayanıyor.

Yapay zeka endüstrisi genel olarak üç ana katmandan oluşuyor: çip ve veri merkezi donanımları, bulut bilişim altyapısı ve son kullanıcıya ulaşan yazılım ve uygulamalar.

ÇİP ÜRETİCİLERİ YARIŞIN TEMELİNDE

Yapay zeka modellerinin geliştirilmesi için gerekli hesaplama gücünün temelinde gelişmiş işlemciler bulunuyor.

Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell ve Intel gibi şirketler yapay zeka işlemcileri ve çipleri tasarlarken, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC bu tasarımların önemli bölümünü fiziksel çiplere dönüştürüyor.

Veri merkezlerinin elektrik, soğutma ve ağ altyapısını sağlayan Arista Networks, Vertiv ve Eaton gibi şirketler de yapay zeka yatırımlarının hızlanmasından doğrudan etkileniyor.

Yapay zeka yarışının ikinci önemli ayağını bulut bilişim şirketleri oluşturuyor.

Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud ve Oracle gibi dev şirketler, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gerekli devasa veri merkezlerini işletiyor.

CoreWeave, Lambda, Crusoe, Nebius ve Nscale gibi daha yeni şirketler ise doğrudan yapay zeka şirketlerine yüksek performanslı hesaplama kapasitesi sağlamaya odaklanıyor.

OPENAI, ANTHROPIC VE xAI MODEL YARIŞINDA

Ekosistemin kullanıcıya en yakın bölümünde ise büyük yapay zeka modellerini geliştiren şirketler bulunuyor.

OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta AI ve xAI; metin, görüntü, kodlama ve otonom sistemler üzerinde çalışan gelişmiş modeller geliştiriyor.

Palantir, Salesforce, ServiceNow ve Snowflake gibi şirketler ise yapay zekayı kurumsal süreçlere entegre ederek iş dünyasındaki kullanım alanlarını genişletiyor.

Al Jazeera’nın 17 Eylül 2026 tarihli analizine göre, yapay zeka çipleri, bulut altyapısı ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren en büyük 10 halka açık şirketin toplam piyasa değeri en az 25 trilyon dolara ulaştı.

Bu rakam, ABD dışındaki bütün ülkelerin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasından daha yüksek seviyede bulunuyor.

NVIDIA 5 TRİLYON DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI

Yapay zeka yatırımlarındaki en büyük kazananlardan biri Nvidia oldu.

Al Jazeera’nın piyasa verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre Nvidia’nın piyasa değeri eylül ortası itibarıyla yaklaşık 5,1 trilyon dolara ulaştı.

Şirket, büyük yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan GPU ve yapay zeka hızlandırıcılarının en önemli tedarikçilerinden biri konumunda.

Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 4,86 trilyon dolar, dünyanın en büyük gelişmiş çip üreticilerinden TSMC’nin değeri ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

TSMC, Nvidia, AMD ve Broadcom gibi şirketler tarafından tasarlanan gelişmiş yarı iletkenlerin önemli bölümünü üretiyor.

Al Jazeera’nın aktardığı verilere göre Tayvan merkezli şirket, küresel bağımsız çip üretim pazarının yüzde 70’inden fazlasını kontrol ediyor.

Bu durum, yapay zeka yarışının yalnızca yazılım şirketleri arasında değil; çip tasarımı, üretim kapasitesi, enerji ve veri merkezleri üzerinden de yürüdüğünü gösteriyor.

ÖZEL ŞİRKETLERDE DE DEĞERLEMELER YÜZ MİLYARLARCA DOLAR

Halka açık şirketlerin yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi özel yapay zeka şirketlerinin değerlemeleri de yüz milyarlarca dolara yükselmiş durumda.

Al Jazeera’nın aktardığı verilere göre Anthropic’in mayıs ayında yaklaşık 965 milyar dolar, OpenAI’ın ise yaklaşık 852 milyar dolar değerlemeye ulaştığı bildirildi.

Elon Musk tarafından kurulan xAI’ın da SpaceX ile birleşmesi öncesinde yaklaşık 250 milyar dolar değerlemeye sahip olduğu aktarılıyor. Bu rakamlar halka açık şirketlerin piyasa değeri değil, özel yatırım turlarında veya şirket işlemlerinde ortaya çıkan değerlemeleri ifade ediyor.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE: YAPAY ZEKAYI KİM DENETLEYECEK?

Sektördeki büyüme, yapay zekanın güvenliği konusunda yürütülen tartışmayı da ekonomik rekabetle iç içe geçiriyor.

Amodei ve bazı teknoloji yöneticileri ileri düzey modeller için bağımsız denetim ve güvenlik testleri isterken, Nvidia CEO’su Jensen Huang gibi bazı sektör temsilcileri yeni yasal düzenlemelere daha mesafeli yaklaşıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman ise yapay zeka güvenliğinde şirketlerin dışında bağımsız denetim mekanizmalarının bulunmasını desteklediğini belirtiyor.

ABD yönetiminin yaklaşımı ise şu aşamada daha az düzenleme ve teknolojik rekabetin hızlandırılması yönünde.

Böylece yapay zeka yarışındaki temel soru yalnızca hangi şirketin daha güçlü modeli geliştireceği olmaktan çıkıyor. Trilyonlarca dolarlık sektörün hangi kurallarla, kim tarafından ve hangi hızda yönetileceği de küresel teknoloji yarışının başlıca mücadele alanlarından biri haline geliyor.