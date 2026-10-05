Yapay zekâyla çocuk istismarı içeriklerinde yüzde 40’lık artış

Yapay zekâ kullanılarak oluşturulan yasa dışı çocuk cinsel istismarı içeriklerinde hızlı bir artış yaşanıyor. 2026 yılında incelenen vakaların sayısı, daha yıl bitmeden 2025’in tamamındaki toplamı yüzde 40 aştı.

İngiltere merkezli Internet Watch Foundation’ın (IWF) verilerine göre, kuruluşun analistleri bu yıl şimdiye kadar yapay zekâyla üretilmiş ve hukuken çocuk cinsel istismarı materyali kapsamına giren 6 bin 310 görseli inceledi. 2025’in tamamında bu sayı 4 bin 500’ün biraz üzerindeydi.

IWF, yalnızca 2026’nın ilk altı ayında tespit edilen fotogerçekçi yapay zekâ üretimi istismar görsellerinin sayısının, 2025’in tamamında kaydedilen toplamı aştığını bildirdi.

İncelenen içeriklerin büyük bölümünde kız çocuklarının yer aldığı, en sık 7 ila 13 yaş grubundaki çocukların hedef alındığı belirtildi.

ÇOCUKLARIN GERÇEK FOTOĞRAFLARI DA MANİPÜLE EDİLİYOR

Sorun yalnızca sıfırdan üretilen sahte görsellerle sınırlı değil. Yapay zekâ araçları, çocuklara ait gerçek fotoğrafların cinsel içerikli görüntülere dönüştürülmesi veya değiştirilmesi amacıyla da kullanılıyor.

Kişisel görüntülerin internetten kaldırılmasına yardımcı olan Report Remove hizmeti, 2026 yılı içinde çocuklardan 420 başvuru aldı. Başvurularda, çocuklar kendilerine ait fotoğrafların manipüle edildiğini ya da yapay olarak cinsel içerikli hale getirildiğini düşündüklerini bildirdi.

Bu sayı, 2025’in tamamında kaydedilen 397 başvuruyu da geçmiş durumda.

Yılın başında Grok tarafından üretilen cinsel içerikli çocuk görselleri de tepki çekmiş, platform güvenlik önlemlerindeki eksiklikleri kabul etmişti.

Şubat ayında ise İspanya’daki yetkililer, yapay zekâ aracılığıyla oluşturulan çocuk cinsel istismarı içerikleri nedeniyle Meta, X ve TikTok hakkında inceleme başlatmıştı.

DAHA SIKI YASA ÇAĞRISI

IWF, yeni verilerin yapay zekâ sistemleri için bağlayıcı ve daha sıkı kurallara ihtiyaç olduğunu gösterdiğini savunuyor.

Kuruluşa göre şirketler, modellerinin yasa dışı içerik üretiminde kolayca kullanılmasını engelleyecek güvenlik önlemlerini daha tasarım aşamasında devreye sokmalı.

İngiltere’de çocuk cinsel istismarı materyali, gerçek bir istismar vakasından üretilmiş olsun ya da yapay zekâyla oluşturulmuş olsun yasa dışı kabul ediliyor.

Bu tür içeriklerin üretilmesine özel olarak tasarlanmış yapay zekâ modellerini değiştirmek veya dağıtmak da suç kapsamına giriyor. İhlaller, beş yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

IWF ile İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), ebeveynlere ve bakıcılara çocuklara ait fotoğrafları sosyal medyada herkese açık biçimde paylaşmama çağrısı yaptı.

Yetkililer, çocuk fotoğraflarının yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubuyla paylaşılmasını ya da hesapların gizli tutulmasını öneriyor.