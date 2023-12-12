Yasa dışı Yahudi yerleşimcilere seyahat yasağı getirebilir

Yayınlanma: 12.12.2023 - 08:59

Güncelleme: 12.12.2023 - 08:59

İngiltere Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Mitchell, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, "Batı Şeria'da şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin seyahat yasağına tabi olup olmayacağı" sorusuna yanıt verdi.

Batı Şeria'da sivillerin hedef alınarak öldürülmesinin "tamamen tiksindirici" olduğunu ve İngiltere'nin sorumluların yargılanması ve cezalandırılması için baskı yaptığını söyleyen Mitchell, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat yasaklarıyla ilgili (Lammy'nin) yorumuna gelince, kendisine planlamanın devam ettiğini söyleyebilirim. Dışişleri Bakanı (David Cameron) geçen hafta ABD'li mevkidaşıyla (Antony Blinken) bu konuyu görüştü ve umarım kısa süre içerisinde bu konuda bir şeyler söylemek mümkün olabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni vize kısıtlama politikası uygulanacağını belirterek, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etmişti.