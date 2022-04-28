Yemen: Ateşkes için Husilere baskı yapılmalı

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:04

Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti. Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, BM'deki Çin, ABD ve Fransa temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Abdullah es-Sadi, hükümetin ateşkese bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirterek, Husilere de buna ilişkin uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Sadi, konuşmasında, hükümetinin, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişi ve Sana Havalimanı'nda seferlerin yeniden başlamasına izin vermesiyle BM tarafından ilan edilen ateşkese bağlı kaldığını söyledi.

YEMEN: HUSİLERE BASKI YAPILMALI

Abdullah es-Sadi, hükümetinin gösterdiği bu gayretlere, Husiler tarafından Marib ile diğer kentlerde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarla karşılık verildiğine dikkati çekti.

Sadi, ateşkesin temelini oluşturan "saldırıların durmasının" önemine işaret ederek, uluslararası toplumdan, ateşkese bağlı kalması için Husilere baskı yapmasını istedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.