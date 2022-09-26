Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi: Husiler, sorumluluklarından kaçtı
Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin ülkedeki ateşkese ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçtığını söyledi.
Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İmamiye yönetiminin sona ermesinin 60'ıncı yılı münasebetiyle televizyonda ulusal sesleniş konuşması yaparak, 6 ayı Husi milislerin sahtekarlığını ispat etmekle ve yalanlarına gerçeklerle karşı koymakla geçirdiklerini dile getirdi.
Reşad el-Alimi, ateşkesin 6 aylık süresi boyunca Sana Havalimanı'nda onlarca seyrüsefer gerçekleştirildiğini, Hudeyde Limanı'na 1 milyon 400 bin ton petrol türevleri taşıyan 50 gemi yanaştığını hatırlatarak, Husilerin ise abluka altındaki Taiz ve diğer kentlerin yolunun açılması ve limanlardan elde edilen gelirlerden memur maaşlarının ödenmesi gereken sorumluluklarını yerine getirmediklerini vurguladı.
Alimi, ülkedeki insanların dünyada insani krizlerin en kötüsünü yaşadığını hatırlatarak, "Husiler bu davranışlarla gerçek yüzlerini tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.
Yemen'de yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
Video Haberler
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- ABD'deki İran protestolarına sürpriz katılım