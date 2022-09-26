Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi: Husiler, sorumluluklarından kaçtı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:11

Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İmamiye yönetiminin sona ermesinin 60'ıncı yılı münasebetiyle televizyonda ulusal sesleniş konuşması yaparak, 6 ayı Husi milislerin sahtekarlığını ispat etmekle ve yalanlarına gerçeklerle karşı koymakla geçirdiklerini dile getirdi.

Reşad el-Alimi, ateşkesin 6 aylık süresi boyunca Sana Havalimanı'nda onlarca seyrüsefer gerçekleştirildiğini, Hudeyde Limanı'na 1 milyon 400 bin ton petrol türevleri taşıyan 50 gemi yanaştığını hatırlatarak, Husilerin ise abluka altındaki Taiz ve diğer kentlerin yolunun açılması ve limanlardan elde edilen gelirlerden memur maaşlarının ödenmesi gereken sorumluluklarını yerine getirmediklerini vurguladı.

Alimi, ülkedeki insanların dünyada insani krizlerin en kötüsünü yaşadığını hatırlatarak, "Husiler bu davranışlarla gerçek yüzlerini tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Yemen'de yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.