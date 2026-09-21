Yemen’de çatışmalar büyüyor: Husiler, Babülmendep çevresinde ilerliyor

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetlenirken Husiler, Kızıldeniz kıyısı ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin kontrolündeki güney bölgeleri arasındaki bağlantıyı kesebilecek stratejik tepeleri ele geçirmek için harekete geçti.

Reuters’a konuşan beş Yemenli askeri kaynak, Husilerin Taiz ve Lahic vilayetlerindeki Kahboub Dağları’nı kontrol altına almaya çalıştığını bildirdi. Bölge, Husilerin son haftalarda ele geçirdiği Kızıldeniz kıyıları ile hükümetin kontrolündeki güney kesimleri arasında kritik bir konumda bulunuyor.

Çatışmaların Taiz vilayetindeki El Vaziiyah bölgesinin çevresi ile Kızıldeniz’in girişinden Aden’e uzanan kıyı hattındaki Ras el-Ara çevresinde yoğunlaştığı belirtildi.

Askeri kaynaklara göre Husiler, Babülmendep Boğazı çevresindeki güçlerinin gerisini güvence altına almak ve yeni cepheler açabilecek konuma gelmek istiyor.

Stratejik tepelerin ele geçirilmesi, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Dubab çevresi ve Babülmendep’teki Perim Adası’nda son dönemde elde ettiği mevzileri korumasını kolaylaştırabilir. Husiler, eylül ayında Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleme kaydederek Perim Adası dahil bazı stratejik noktaları ele geçirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN HAVA SALDIRILARINI ARTIRDI

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı güçlerin bazı bölgelerde geri çekildiği belirtilirken Riyad yönetiminin son günlerde Husi mevzilerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Husiler, Suudi Arabistan’ın dağlık bölgelerdeki mevzilerine yüzlerce hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Buna karşın Reuters’ın aktardığı saha bilgilerine göre hava saldırıları Husi ilerleyişini şimdiye kadar durduramadı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden bu yana yaklaşık 700 kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi yaralandı. 120 binden fazla Yemenli ülke içinde yerinden edilirken binlerce kişinin de teknelerle Kızıldeniz’i geçerek Afrika’ya kaçtığı bildirildi.

Husiler cumartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Kentte yüksek patlama sesleri duyulurken havalimanı çevresinde dumanların yükseldiği bildirildi. Suudi Arabistan yönetimi ise saldırının sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Saldırı, mevcut gerilim döneminde Riyad’ı doğrudan hedef aldığı açıklanan ilk Husi operasyonlarından biri olarak kayda geçti.

TRUMP SALDIRI EMRİNİ SON ANDA MI DURDURDU?

New York Times, ABD yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yeni yardım taleplerinin ardından Husilere karşı hava saldırısı hazırlığı yaptığını bildirdi.

Gazetenin haberine göre ABD askerleri uçaklara bombaları yüklemeye başlamışken Başkan Donald Trump operasyonu son anda durdurdu.

Reuters, New York Times’ın aktardığı bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Washington, Suudi Arabistan’ın doğrudan askeri yardım taleplerine şimdiye kadar olumlu yanıt vermedi. ABD’nin Husilerle Umman’da temas yürüttüğü ve Washington’ın çatışmaya doğrudan dahil olmamaya çalıştığı da Reuters tarafından daha önce aktarılmıştı.

ABD, 2025’in ilk aylarında Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek yaklaşık iki ay boyunca Husi hedeflerine hava saldırıları düzenlemişti.

Trump yönetimi, Mayıs 2025’te Umman’ın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından operasyonları durdurmuştu.

Yemen’deki yeni çatışmalar ise Washington’u, bir yandan yakın müttefiki Suudi Arabistan’ın güvenlik talepleri diğer yandan Batı Asya’daki savaşın daha da genişlemesini önleme hedefi arasında yeni bir tercihle karşı karşıya bırakıyor.

BABÜLMENDEP ENERJİ TEDARİKİ İÇİN KRİTİK

Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi yalnızca Yemen’deki askeri dengeler açısından değil, küresel enerji ticareti bakımından da önem taşıyor.

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan dünyanın en kritik deniz ticaret yollarından biri.

Husilerin boğaz çevresindeki kontrolünü güçlendirmesi, Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı’ndaki aksamaları aşmak için kullandığı Kızıldeniz güzergâhını da baskı altına alıyor. Reuters, Husi ilerleyişinin İran’ın Hürmüz üzerindeki etkisiyle birlikte iki önemli enerji geçiş noktasında eş zamanlı risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Kızıldeniz üzerinden petrol ihracatındaki aksaklıklar nedeniyle Suudi Arabistan son günlerde Hürmüz Boğazı üzerinden yaptığı sevkiyatı önemli ölçüde artırdı.

Reuters’ın aktardığı verilere göre Suudi Arabistan’ın Hürmüz üzerinden gerçekleştirdiği petrol ihracatı ağustosta günlük yaklaşık 700 bin varil düzeyindeyken son günlerde 2,9 milyon varile kadar yükseldi.

Bu artış, Kızıldeniz’deki Yanbu limanından yapılan sevkiyatların aksamasının yarattığı kaybın bir bölümünü telafi etti.

Petrol fiyatları geçen hafta 110 dolara yaklaşmasının ardından pazartesi günü Brent petrolde yaklaşık 101 dolar seviyesine geriledi. Fiyatlardaki düşüşte Suudi ihracatındaki kısmi toparlanma ve ABD-İran arasında diplomatik temas ihtimalinin artması etkili oldu.

ÇATIŞMALAR KÜRESEL ENERJİ MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye karşın rafine yakıt fiyatlarındaki baskı sürüyor.

Reuters’ın aktardığı verilere göre ABD’de motorinin perakende fiyatı galon başına 6,51 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları başlamadan önce fiyat yaklaşık 3,75 dolar seviyesindeydi.

Deniz taşımacılığındaki güvenlik riskleri de devam ediyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’na doğru seyreden bir geminin bir cismin isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü ve bazı mürettebat üyelerinin hafif yaralandığını bildirdi.

GÖZLER BM GENEL KURULU’NDA

Yemen’deki çatışmalar, ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin de çıkmaza girdiği bir dönemde yeniden tırmandı.

Haziran ayında Washington ile Tahran arasında sağlanan geçici uzlaşı kısa süre içinde çökerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump’ın da BM Genel Kurulu kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle görüşmesi planlanıyor. Yemen’deki çatışmalar, Husi saldırıları ve enerji güvenliğinin bu görüşmelerin başlıca gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.